Historica 52, Il fronte orientale: Terra bruciata 02/02/2017 13:00 Mondatori Comics con la collana Historica n. 52 propone la disfatta delle truppe naziste La battaglia di Kursk, narrata nella edizione 52 della collana Historica edita dalla Mondatori Comics, è l’evento dal quale prende corpo la ritirata tedesca e la sua disfatta nella seconda guerra mondiale. Venne definita dalle truppe hitleriane come “operazione cittadella” e doveva mostrare al mondo la potenza delle forze armate tedesche scoraggiando ogni eventuale futura opposizione ma ne decretò una sanguinosa ritirata. La trama di Il fronte orientale: Terra bruciata, prende le mosse dall’autunno 1943. Il fronte tedesco ha appena subito un’inattesa sconfitta nella battaglia di Kursk cominciando la sua ritirata e mettendo a ferro ed a fuoco i villaggio che incontrava cercando di rallentare l’armata rossa alle loro calcagna. La situazione delle perdite fu eccessiva e la decisione prese dal governo tedesco fu quello di arruolare anche gli adolescenti. Olivier Speltens è l’autore del fumetto Il fronte orientale ma anche di Historica 42 La battaglia di Kursk, nella quale narra le vicende di un soldato tedesco inviato a Kursk dove trova una situazione diversa da quella propagandata in patria. Vengono ripercorse le tappe storiche che hanno portato alla disfatta dell’esercito tedesco per mano delle truppe sovietiche. Sicuri della vittoria perché avevano a disposizione i celebrati carri armati panzer di nuova generazione, dovettero invece cedere davanti all’evidente forza del nemico ed al sistema di difesa che aveva attuato. Dal punto di vista storico la battaglia di Kursk aprì a quello che fu il primo incontro ufficiale tra Roosevelt, Stalin e Churchill per programmare lo sbarco in Normandia. Historica 52, Il fronte orientale: Terra bruciata si compone di 152 pagine a colori ed è disponibile in librerie e fumetteria. © Riproduzione riservata

