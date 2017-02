Scooby-Doo Apocalypse: tra suspence, umorismo e azione in un futuro popolato da zombie 02/02/2017 10:00 "Scooby-Doo Apocalypse", esce il primo volume targato DC Comics ambientato in un futuro popolato da zombie. DC Comics pubblica “Scooby-Doo Apocalypse Vol.1”, il volume che raccoglie i primi sei numeri della serie fumettistica in corso che ha debuttato lo scorso maggio riscuotendo un buon successo tra i lettori. La trama segue Scooby-Doo e il team della Mystery Machine alle prese con un futuro popolato da zombie. Orde di morti-viventi minacciano la sopravvivenza degli stessi protagonisti a caccia del mistero che si cela dietro l'invasione. Fautori del restyling del celebre cartone animato di Hanna-Barbera sono Keith Giffen, J.M. DeMatteis e Howard Porter. “Scooby-Doo Apocalypse” si rivolge a un pubblico decisamente young adult, cresciuto negli anni come, d'altronde, i beniamini apparsi per la prima volta sul piccolo schermo alla fine degli Anni Sessanta. Il fumetto esordisce all'insegna del reboot svelandoci le circostanze in cui è nata l'amicizia tra Shaggy e Scooby. Daphne e Fred vengono presentati come una coppia di reporter, un tempo conduttori di un fortunato programma televisivo. Velma è una scienziata che lavora a un progetto di sperimentazione condotto da una società segreta, in cui è impiegato anche Shaggy come custode e dog trainer, mentre il passato di Scooby-Doo è legato a un esperimento militare non riuscito.

Insomma, sottoposti a un accorto trattamento di svecchiamento, Scooby-Doo e soci tornano in scena catapultati nel bel mezzo di un evento apocalittico. Nel fumetto, l'approccio al mistero si tinge di horror combinando un funzionale mix di suspence, umorismo e azione. I mostri diventano reali e si materializzano grazie a un errore scientifico che ha innescato una sequenza di mutazioni genetiche. Le minacce sono genuine, le conseguenze disastrose. Cambia anche il look dei protagonisti: Shaggy si spoglia dell'immagine beatnik per abbracciare quella hipster, mentre gli altri componenti del gruppo beneficiano di un outfit futuristico corrispondente ai tratti peculiari di ciascun personaggio.





