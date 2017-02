Sanremo 2017, intervista a Valeria Farinacci: 'le differenze arricchiscono e sono uno stimolante motivo di riflessione' 02/02/2017 07:00 Mauxa ha intervistato Valeria Farinacci, in gara nella sezione Nuove Proposte del Festival di Sanremo 2017 con la canzone "Insieme". La sessantasettesima edizione del Festival della Canzone Italiana di Sanremo va in onda su Rai 1 dal 7 all'11 febbraio 2016. Valeria Farinacci è una degli otto artisti in gara nella sezione Nuove Proposte. L'artista si esibisce sul palco dell'Ariston con "Insieme", brano scritto da Giuseppe Anastasi. D: Mancano pochi giorni all'inizio del festival. Come vivi questa attesa? R: Cerco di mantenere la calma, sebbene sia quasi impossibile: l’emozione è alle stelle. D: Hai parlato della tua canzone “Insieme” come una “sorta di “ricetta” per costruire un rapporto di coppia”. Credi possano seguirla tutte le persone? R: Credo proprio di sì, se si ama una persona occorre "rimboccarsi le maniche” e superare insieme le difficoltà. Valeria Farinacci ha conquistato l'accesso alla sezione Nuove Proposte della kermesse condotta da Carlo Conti e Maria De Filippi grazie alla sua vittoria nel corcorso Area Sanremo edizione 2016. In merito alla sua canzone ha spiegato: “Il brano sottolinea esplicitamente questa componente e credo sia importante comunicarla ai giovani, a noi che saremo le famiglie del domani. Ritengo che il brano abbia altresì al suo interno un messaggio di speranza necessario da comunicare, di cui abbiamo bisogno, specialmente in un momento storico-politico internazionale così delicato e complesso. Difatti, l’”insieme” di cui parla la canzone è inteso come rapporto di coppia e, nella parte finale del brano, anche come globalità di persone, che devono stare unite in una comunità.” D: “Le differenze sono la base dell’amore”, è una frase molto significativa. Qual è la tua opinione al riguardo? R: Le differenze arricchiscono e sono uno stimolante motivo di riflessione, sia all’interno di una coppia che di una comunità. D: Credi che il brano possa vincere la sezione Nuove Proposte? R: Con il suo messaggio positivo di speranza, perchè no? D: In passato hai vinto una borsa di studio al CET di Mogol, cosa hai ricavato da questa esperienza? R: È stato il turning point per il mio percorso artistico, lì ho conosciuto Giuseppe Anastasi (celebre autore di Arisa), ed iniziato con lui il progetto “Insieme”, EP che uscirà il 10 Febbraio. D: Oltre alla musica, cosa vedi nel tuo futuro? R: Ho una grande passione per le lingue straniere, sono laureata in "Lingue e Mediazione Linguistico-Culturale" e vorrei proseguire gli studi. © Riproduzione riservata

