The Batman, Ben Affleck abbandona la regia del film DC

La notizia è ufficiale: Ben Affleck non sarà il regista di “The Batman”, atteso nuovo capitolo del DC Extended Universe dedicato all’Uomo Pipistrello. Ovviamente Affleck non abbandonerà completamente il progetto, visto che rimane comunque l’attore protagonista e tra i produttori del film. L’attore ha confermato la notizia con una dichiarazione pubblicata da “Variety”, in cui spiega che preferisce concentrare tutte le sue energie sulla sua interpretazione.

“Ci sono alcuni personaggi che occupano un posto speciale nel cuore di milioni di persone”, è quanto si legge nel comunicato rilasciato da Ben Affleck. “Interpretare questo ruolo richiede concentrazione, passione, e una performance al meglio delle mie abilità. Ormai è chiaro che non posso svolgere entrambi i ruoli con la cura che richiedono. Insieme agli studios, ho deciso di trovare un collaboratore per la regia che mi aiuti con questo progetto gigantesco. Sono ancora coinvolto, e determinato a farlo, ma al momento stiamo cercando un regista. Rimango fermamente legato al progetto, e non vedo l’ora di realizzarlo per i fan in tutto il mondo”.

Fonti vicine alla Warner Bros sostengono che la decisione sia stata presa di comune accordo dagli studios e da Affleck, e che sarebbe sbagliato ipotizzare un legame con il flop dell’ultimo film diretto dall’attore, “La legge della notte”. La pellicola ha debuttato in America lo scorso dicembre, ricevendo un’accoglienza molto diversa da quella riservata ad altre opere di Affleck, come “Argo” o “The Town”: il film è stato massacrato dalla critica e disertato dal pubblico nelle sale, un fallimento che a quanto pare costerà alla Warner Bros 75 milioni di dollari, a fronte dei 65 di budget. Ben Affleck teneva molto al progetto, e l’ha curato in qualità di regista, sceneggiatore, produttore e attore;

Ben Affleck è già apparso nelle vesti di Bruce Wayne in “Batman v Superman: Dawn of Justice”, in “Suicide Squad”, e nell’imminente “Justice League”, in uscita a novembre 2017. Di “The Batman” ha scritto anche la sceneggiatura insieme a Geoff Johns, anche se dalle sue ultime dichiarazioni non traspare molto entusiasmo per il lavoro svolto finora. “È piena di cose fantastiche, ora ha solo bisogno di essere migliorata”, aveva detto l’attore in un’intervista a IGN.

Ovviamente sono già cominciati a circolare diversi nomi per riempire il vuoto lasciato da Affleck, alcuni molto meno plausibili di altri. In queste ore si è parlato di Matt Reeves (“Apes Revolution – Il pianeta delle scimmie”), Gavin O’Connor, Denis Villeneuve (“Sicario”, “Arrival”), Matt Ross, e addirittura George Miller, regista di “Mad Max: Fury Road”. Se da una parte c’è da aspettarsi che la Warner annunci presto il sostituto, dall’altra è possibile che gli studios scelgano di procedere con cautela, visti i precedenti con altri film del cosidetto DCEU: “The Flash” (con Ezra Miller) ha cambiato due registi, “Wonder Woman” ne ha cambiato uno, e speriamo che James Wan riesca a terminare il suo “Aquaman”.

Da punta di diamante di questa nuova fase dei cinecomic DC, “The Batman” rischia insomma di diventare un’altra spina nel fianco della Warner Bros.

