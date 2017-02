Fortitude, recensione del primo episodio della seconda stagione 01/02/2017 12:30 La serie televisiva "Fortitude" è giunta alla seconda stagione, in onda su Sky Atlantic dal 27 gennaio 2017. La seconda stagione di “Fortitude” ha debuttato su Sky Atlantic il 27 gennaio 2017. La trama della fiction creata da Simon Donald si svolge nella fittizia comunità di Fortitude, posta sull’isola norvegese di Spitsbergen. L'ambientazione immaginaria possiede caratteristiche influenti sul comportamento e sullo stato emotivo dei vari personaggi, aspetto che può cogliersi anche nella serie statunitense "Banshee". Diretto da Hettie MacDonald, il primo episodio della seconda stagione di "Fortitude" ha inizio con la scoperta di un omicidio. Il cadavere di un uomo è rinvenuto nella neve dopo il passaggio di un veicolo. La dinamica ricorda l'episodio "Pista nera" della fiction italiana "Rocco Schiavone", dove un corpo di un uomo è ritrovato sulle piste da sci. Sulla scena del crimine accorrono Petra Bergen e Ingrid Witry, sconvolte nello scoprire che la vittima è stata decapitata. Le due donne discutono sulla dinamica dell'accaduto e sul possibile ruolo dell'impatto del corpo con lo spazzaneve. All'arrivo della governatrice Hildur Odegard, Petra le fornisce un quadro della tragica situazione: “La natura della ferita non è riconducibile in alcun modo all’impatto con lo spazzaneve. Qualcuno gli ha tagliato la testa con una lama affilata, quindi l’incidente stradale è diventato la scena del crimine dell’omicidio”. Nella seconda parte dell’episodio è rappresentato l’evolversi della situazione degli altri protagonisti della serie televisiva, anche attraverso l'evocazione di dettagli che è possibile comprendere guardando la prima stagione. Il personaggio della governatrice Odegard, interpretata dall'attrice Sofie Gråbøl, esprime un sentimento di tristezza e rassegnazione mentre parla a Natalie di suo marito Eric, allontanatosi per cercare il corpo dello sceriffo di Dan Andersen. Quest'ultimo è scomparso da tempo senza lasciare traccia, la donna si è arresa a una convinzione: "è morto, è evidente ed è già da un pò che lo penso, non puoi sparire nell’artico per tornare un mese dopo con la barba lunga e una storia da raccontare". Le indagini di Petra e Ingrid proseguono, la vittima non aveva documenti con sé e non è stata fatta nessuna denuncia di scomparsa, pertanto è difficile risalire alla sua identità. Nel cupo scenario di Fortitude un altro macabro evento provoca uno sconvolgimento dei protagonisti. La scena conclusiva dell'episodio offre un significativo colpo di scena che turba in modo particolare la governatrice Odegard. © Riproduzione riservata

Luigi Spezzi Scritto da Home





Galleria fotografica

Altri articoli Home

Serie TV / News Angie Tribeca, la comicità degli episodi della serie tv in onda su Joi "Angie Tribeca" ha debuttato su Joi, in in esclusiva assoluta per l'Italia dal 17 gennaio 2017. La serie televisiva ideata da Nancy e Steve Carell, esprime una satira dei police procedural. La trama racconta le vicende di un gruppo di detective del Los Angeles Police Department alle prese con complessi casi. Angie Tribeca, 'un mi...

Serie TV / News Dr. Ken, la serie tv dove l'ironia incontra nuovamente l'ambientazione medica La seconda stagione della serie televisiva "Dr. Ken" ha debuttato sull'emittente statunitense ABC il 23 settembre 2016. La sitcom creata da Jared Stern, Ken Jeong e John Fox propone un racconto ironico sulla quotidianità della vita professionale e privata di un medico generico. Le ambientazioni del medical drama sono raccon...

Serie TV / News C'è posta per te, l'esibizione di Emma nella quarta puntata della nuova edizione La ventesima edizione del programma televisivo "C'è posta per te" giunge alla quarta puntata, in onda su Canale 5 il 28 gennaio 2017. Tra gli ospiti del nuovo appuntamento con il longevo people show condotto da Maria De Filippi c'è la cantautrice Emma Marrone, la quale interpreta il brano "Quando le canzoni finiranno", qu...

Serie TV / News Scream Queens, seconda stagione: cambia l'ambientazione della serie tv La seconda stagione di "Scream Queens" debutta su Fox il 27 gennaio 2017. Nei nuovi episodi l'ambientazione della trama si sposta da un campus universitario a un ospedale. La rettrice Cathy Munsch (Jamie Lee Curtis) si è affermata come scrittrice femminista e ha acquistato una struttura ospedaliera per accogliervi casi eccezional...

Serie TV / News Fortitude, ancora cupa violenza fra i ghiacci nella nuova stagione della serie tv "Fortitude" è una minuscola comunità di minatori e ricercatori sperduta nelle remote e gelide isole Svalbard che viene sconvolta da una serie di delitti inspiegabili, costringendo le autorità a far giungere un detective appositamente da Londra. È questo il plot della prima stagione di "Fortitude", serie tv che ci aveva l...

Serie TV / News Sanremo 2017, la scenografia: l'Ariston come una 'suggestiva Music-Hall' È stata presentata la scenografia della sessantasettesima edizione del Festival della Canzone Italiana di Sanremo, in programma al Teatro Ariston dal 7 all'11 febbraio 2016. Sanremo 2017, i cantanti in gara Disegnata da Riccardo Bocchini, è stata descritta con due parole: Pop Up. Lo spunto è giunto da un pop up realizza...

Serie TV / News Un passo dal cielo, quarta stagione: nuove complesse vicende impegnano i personaggi La quarta stagione di "Un passo dal cielo" torna su Rai 1 il 26 gennaio 2017. Nel primo episodio il capo della forestate Francesco Neri è implicato in un'indagine della polizia. Su di lui grava l'accusa di aggressione nei confronti di una donna rinvenuta in fin di vita. Persino Emma dubita sulla sua innocenza. Nel frattempo Vincenzo, ...