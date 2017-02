Lois Lane, Teri Hatcher diventa uno dei cattivi della DC Comics

Teri Hatcher da "Desperate Housewives" alla cattiva antagonista di Kara Danvers in "Supergirl". Non è la prima volta che l’attrice americana interpreta ruoli tratti dai comics. Già interprete di Lois Lane in Lois & Clark - Le nuove avventure di Superman, serie Tv andata in onda tra il 1993 ed il 1997, la Hatcher ha anche interpretato Ella Lane, madre di Lois interpretata da Erica Durance in "Smallville" nel 2010, serie che ha portato sul piccolo schermo le avventure dell’adolescente Superman.

Dean Cain già interprete di Clark Kent in "Lois & Clark - Le nuove avventure di Superman" si riunirà in Supergirl in un ruolo secondario. I due protagonisti interpreti, negli anni novanta, della coppia più popolare del mondo dei fumetti si riuniranno nel cast della serie televisiva Supergirl.

Teri Hatcher è stata il volto di una delle eroine senza superpoteri più amate che il mondo dei fumetti abbia mai prodotto. l volto di Teri Hatcher è forse ancora quello preferito dai fan tra le protagoniste che hanno interpretato Lois Lane. I produttori della serie tv Supergirl hanno creato curiosità tra i fan relativamente al passaggio della Hatcher nel mondo dei cattivi a fumetti, facendoli interrogare sul personaggio malvagio che interpreterà nella serie televisiva.

Curiosità che viene alimentata dai rumors che si susseguono da oltreoceano ma che non hanno portato ancora ad alcuna fonte ufficiale ma che presto verrà svelata. Interrogativo al quale è difficile rispondere visto il variegato universo dei cattivi che la DC Comics ha prodotto nel corso degli anni.

Joe Shuster disegno per la prima volta Lois Lane ispirandosi ad una giovanissima Jolan Kovacs che poi divenne la moglie di Jerry Siegel coautore di Superman. Nel corso degli anni molti sono stati i volti che l’hanno interpretata. Ultimamente sul grande schermo ad interpretare Lois è l’attrice Amy Adams. Margot Kidder è sicuramente tra le più note che la interpreto al fianco di Christopher Reeve negli anni ottanta. La prima interprete di Lois Lane ad apparire in televisione fu Phyllis Coates nel 1953 mentre nel 1954 fu Noel Neill, scomparsa lo scorso luglio. Teri Hatcher è probabilmente la prima attrice che può vantare il passaggio al ruolo di cattiva dei fumetti dopo averne interpretato una delle eroine. Nel cast è presente anche Linda Carter, la Wonder Woman della serie tv degli anni settanta, nel ruolo del Presidente Olivia Marsdin.

