Star Wars: Darth Maul, la serie voluta da Marvel

"Star Wars: Darth Maul" è la nuova miniserie fumettistica in uscita per Marvel oggi. Ad accompagnarci nel mondo del supervillain saranno Cullen Bunn (sceneggiatura) e Luke Ross (disegni) grazie a una storia ambientata in un arco temporale prossimo a quello raccontato in "La minaccia fantasma" (1999).

La trama vede Darth Maul sottoposto alla ferrea disciplina del maestro Sidious. Da una parte, viene incitato all'odio per i Jedi, dall'altra è costretto all'inattività. Una contraddizione che metterà in difficoltà il protagonista finchè decide che è giunto il momento di agire autonomamente, di nascosto dal suo mentore: il nemico prescelto, tuttavia, mostra insospettabili affinità di temperamento, rivelandosi una preda più minacciosa del previsto.

Lo sceneggiatore Cullen Bunn ("Deadpool Kills the Marvel Universe", "Wolverine") si è dichiarato entusiasta nell'accettare la sfida di approfondire tale personaggio di "Guerre Stellari" tanto sfaccettato, quanto enigmatico. Grazie alla proprie caratteristiche peculiari, Darth Maul, infatti, si contraddistingue come un Sith piuttosto anomalo, rispetto ai suoi simili, nell'universo immaginato da George Lucas.

La chiave, aggiunge Bunn, nel raccontare questa creatura lesta e furiosa sta nell'indagare le motivazioni dietro questa sua natura: "Star Wars: Darth Maul", quindi, esplorerà le zone d'ombra che ne alimentano la sete di vendetta, diversamente dal grande schermo, in cui irrompe prepotentemente in scena senza il sostegno di un vissuto.

Nel fumetto non mancheranno suggestive sequenze relative alla formazione di Darth Maul, ispirate a quelle cinematografiche di Luke Skywalker in "L'impero colpisce ancora" (2004). Ci saranno, inoltre, personaggi della saga precedentemente comparsi nei comics dedicati e altri noti che debutteranno nel mondo del fumetto. Tuttavia, per l'occasione, Bunn ha pensato anche qualche new entry originale.

Luke Ross ("Star Wars: The Force Awakens", "Hercules") ha trovato la collaborazione con il progetto Marvel ricco di soddisfazioni, in primis per l'abbondanza di suggestioni su cui lavorare. Particolare attenzione è stata data alla spettacolarità dei combattimenti e ai tatuaggi di Maul.

Ross ha svelato di aver re-interpretato la saga grazie ai western di Sergio Leone con il protagonista assimilabile al personaggio interpretato da Clint Eastwood, debito ispirativo peraltro già dichiarato dallo stesso Lucas in riferimento ad altri personaggi agenti nell'universo di "Guerre Stellari".

