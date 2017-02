Dance Dance Dance, settima puntata: le coppie rimaste in gara si esibiscono simultaneamente

La settima puntata dell'edizione italiana di "Dance Dance Dance" va in onda su FoxLife il 1° febbraio 2017.

In gara sono rimaste tre coppie, che si esibiscono simultaneamente in "A Little Less Conversation" di Elvis Presley.

Al termine della performance congiunta, ogni coppia torna protagonista sul palco: Clara Alonso e Diego Dominguez con "Roxanne" dei Police, Claudia Gerini e Max Vado con "You’re the one that I want", tratta dal celebre film "Grease" e Raniero Monaco di Lapio e Beatrice Olla con "Try" di Pink.

Al termine delle esibizioni è annunciata la coppia che ha ottenuto il punteggio più basso e che è chiamata a sfidare nell'ottava puntata Tania Cagnotto e Giovanni Tocci.

