Wynonna Earp: un successo che si rinnova in comics e nella serie tv 31/01/2017 10:58 IDW Publishing con Wynonna Earp ha proposto un personaggio dalla discendenza storica Wynonna Earp è il personaggio lanciato dalla IDW Publishing in una raccolta di fumetti già nel 2002. Nato dalla fantasia di Beau Smith nel 1996 ed inizialmente pubblicato dalla Image Comics, venne successivamente ripreso dall’IDW e rivitalizzato fino all’attuale successo che i fan hanno decretato in favore dell’eroina comics. Un successo che dalla serie tv omonima ha dato avvio ad una nuova storia comics dal titolo Wynonna Earp Legends, pubblicato dalla IDW a partire dallo scorso novembre, scritto da Beau Smith e Tim Rozon con le illustrazioni di Chris Evenhuis. Il successo è con ogni probabilità dovuto alla brillante idea di creare un’alchimia con un leggendario passato e legare Wynonna al mito ed al potere della famosa Peacemaker, la pistola posseduta dall’epico Wyatt Earp. Sceriffo e pistolero del west vissuto tra il 1848 ed il 1929. Wyatt Earp ed il suo inseparabile amico Doc Hollyday, un pistolero dall’impareggiabile fama e dalla salute cagionevole, è rimasto nella storia del west per i duelli e gli scontri con un gruppo di fuorilegge denominati Cowboys durante la corse all’argento. Nella serie televisiva Wynonna Earp con l’attrice Melanie Scrofano nei panni dell’omonima eroina e Tim Rozon in quelli del redivivo Doc Holliday, la protagonista brandisce la Peacemaker, l’unica arma in grado di uccidere i demoni che vagano nella cittadina. La prima stagione della serie si è conclusa la scorsa estate e dato l’attenzione di pubblico che ha ottenuto è stata decisa una seconda stagione. Le riprese sono iniziate nella città di Alberta in Canada. Una cacciatrice di criminali con discendenze che scivolano nel west e fanno riemergere credenze mistiche, un insieme di fattori che hanno appassionati gli amanti del genere e permesso la creazione di una nuova serie comics oltre all’ormai apprezzata seri tv, in attese dei nuovi episodi prodotti dall’emittente Syfy. © Riproduzione riservata

