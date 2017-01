The Bridge - La serie originale, recensione del primo episodio della terza stagione 31/01/2017 07:00 La terza stagione di "The Bridge - La serie originale" ha debuttato su Sky Atlantic il 27 gennaio 2017. La terza stagione di "The Bridge - La serie originale" va in onda su Sky Atlantic dal 27 gennaio 2017. Creata e scritta da Hans Rosenfeldt, la fiction scandinava mescola aspetti tipici del police procedural ad avvincenti atmosfere del thriller, raccontando il tentativo da parte della poliziotta svedese Saga Norén (Sofia Helin) di risolvere casi articolati e complessi. La struttura narrativa mostra elementi che ricoprono uno spazio centrale in numerose produzioni seriali appartenenti al racconto televisivo di genere investigativo. Come accade nella celebre fiction italiana “Il commissario Montalbano”, un singolo personaggio gode di ampia centralità e sviluppa un metodo personale per intraprendere il percorso di indagine. L'indagine nelle serie tv: un processo in continua evoluzione Il primo episodio della terza stagione di “The Bridge - La serie originale” si apre con il ritrovamento del cadavere di una donna. L'ispettrice del dipartimento di polizia di Malmö Saga Norén si reca sulla scena del crimine, cammina lentamente cercando dettagli e indizi. Nel costruire la detection della protagonista, la fiction prodotta da Filmlance International introduce un altro personaggio, Henrik Sabroe (Thure Lindhardt) della polizia di Copenaghen, la quale è chiamata a collaborare con Saga al fine di risalire alla verità. L'indagine nelle serie tv: la scena del crimine I due personaggi manifestano un'evidente diversità sia nel loro atteggiamento personale che nell'approccio investigativo. Saga è totalmente immersa nel lavoro, cura ogni dettaglio e riesce velocemente a elaborare un possibile quadro di quanto accaduto. Nel primo episodio queste sue peculiarità si rivelano mentre riassume dettagliatamente gli aspetti più significativi della vita della vittima. Dal primo incontro con Henrik sono descritti i loro caratteri differenti. La collega danese lascia con disinvoltura la sua auto in mezzo alla strada mentre Saga prontamente esclama: "Trova un parcheggio, non puoi lasciarla così blocca mezza carreggiata". La conduzione delle indagini è affidata a entrambe, pertanto Saga cerca di approfondire la loro conoscenza ma le sue incessanti domande suscitano una reazione negativa in Henrik. Quest'ultima fa riferimento a un evento accaduto nel corso delle precedenti stagioni della serie televisiva: "Se ci tieni veramente ad instaurare un rapporto amichevole con i colleghi non avresti dovuto mandare Martin in galera". Dalla fiction scandinava è nato il remake statunitense “The Bridge”, sviluppato da Meredith Stiehm e Elwood Reid, interpretato da Diane Kruger e Demián Bichir. © Riproduzione riservata

