Black Sails, l'avventura della serie tv targata Starz giunge al termine con l'ultima stagione

"Black Sails" è tornata all'arrembaggio: la serie tv creata da Jonathan E. Steinberg e Robert Levine per il canale via cavo Starz e incentrata sulle vicende dei pirati del diciottesimo secolo si appresta a far capolino sui nostri teleschermi con la quarta stagione che, come annunciato dai vertici dell'emittente, sarà anche l'ultima. Ieri sera negli Stati Uniti è andata in onda la prima delle dieci puntate che concluderanno la saga dell’inseguimento al galeone spagnolo Urca de Lima, prequel del celebre romanzo "L'isola del tesoro" di Robert Louis Stevenson. In Italia vedremo "Black Sails" sul canale satellitare AXN.

Preceduta da un trailer con degli scorci caraibici suggestivi e delle scene di combattimenti, la stagione concluderà l'avventura del galeone spagnolo Urca de Lima, carico fino all'orlo di oro delle Indie Occidentali, e delle imbarcazioni all'inseguimento come la Walrus del capitano James Flint e la Ranger, sotto il comando del terribile Charles Vane. La corsa dei pirati termina sulle spiagge candide di New Providence Island, destinate ad essere sporcate del sangue di parecchi pirati. La première ha visto i pirati subire una sconfitta bruciante, con la flotta di Flint quasi annientata; solamente Teach, Jack ed Anne sono riusciti a fuggire, mentre Flint e Silver sono stati costretti a separarsi la ritirata.

La particolarità di "Black Sails" è quella di mostrarci i pirati in un contesto molto simile a quello storico effettivamente esistito: a differenza della maschere istrionica di Johnny Depp con Jack Sparrow, Charles Vane, Ben Hornigold e Blackbeard sono personaggi esistiti realmente, sebbene il capitano Flint e John Silver siano personaggi di fantasia, così come i luoghi in cui agiscono nel telefilm sono autentici. Questa impostazione è piaciuta ai fan che su IMDb hanno votato la serie con un ottimo 8,2/10, mentre su Rotten Tomatoes ci si è fermati a un tiepido 64%.

"L'isola del tesoro", pubblicato nel 1883 da Robert Louis Stevenson, è il libro da cui "Black Sails" ha preso ispirazione nonché uno dei più celebri romanzi per ragazzi, un modello narrativo per una miriade di storie su "pirati e tesori" per i decenni a venire. Ambientato nell'epoca aurea della pirateria, è incentrato sulle avventure di Jim che ritrova una vecchia mappa di un tesoro nel baule del marinaio Billy, ospite alla locanda gestita dai suoi genitori.

