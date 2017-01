Angie Tribeca, la comicità degli episodi della serie tv in onda su Joi 30/01/2017 12:15 La serie televisiva "Angie Tribeca" è giunta in Italia il 17 gennaio 2017, in onda sul canale Joi. "Angie Tribeca" ha debuttato su Joi, in in esclusiva assoluta per l'Italia dal 17 gennaio 2017. La serie televisiva ideata da Nancy e Steve Carell, esprime una satira dei police procedural. La trama racconta le vicende di un gruppo di detective del Los Angeles Police Department alle prese con complessi casi. Angie Tribeca, 'un milione di battute al minuto': intervista all'attrice Andrée Vermeulen Il personaggio principale della fiction è Angela "Angie" Tribeca, una detective che da dieci anni opera nella fittizia élite RHCU (Really Heinous Crimes Unit), interpretata dall'attrice statunitense Rashida Jones. Gli episodi della prima e della seconda stagione di "Angie Tribeca" vanno in onda su Joi ogni martedì dalle 21.45. © Riproduzione riservata

