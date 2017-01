Chaos Walking, tratto dalla trilogia di Patrick Ness il nuovo film sci-fi con Daisy Ridley

Il progetto. “Chaos Walking” è un film di fantascienza in fase di preproduzione tratto da “The Knife of Never Letting Go”, il primo libro della “trilogia del caos” di Patrick Ness. Questo adattamento cinematografico sarà prodotto dalla Lions Gate, scritto da sceneggiatori del calibro di Charlie Kaufman (“Se mi lasci ti cancello”) e Jamie Linden (“Money Monster – L’altra faccia del denaro”), diretto da Doug Liman (“The Bourne Identity”) e interpretato da Daisy Ridley (“Star Wars: Il risveglio della forza”) e, probabilmente, da Tom Holland (“Heart of the Sea – Le origini di Moby Dick”). L’uscita nelle sale cinematografiche del film è prevista per il 2018.

La trama. Tratto dal primo romanzo della “trilogia del caos” scritta da Patrick Ness, “Chaos Walking” è ambientato in un futuro distopico in cui l’umanità ha colonizzato un pianeta simile alla Terra. Quando un’infezione chiamata “Noise” rende udibili i pensieri di tutti, il pianeta-colonia rimane completamente privo di privacy e sprofonda nel caos. Ad approfittare della situazione vi sarà un autocrate che dichiara guerra agli indigeni. E l’unica persona in grado di fermarlo è Todd Hewitt, un ragazzino di tredici anni che affronterà la sua missione.

La trilogia. “Chaos Walking” è un film tratto da “The Knife of Never Letting Go”, il primo libro della “trilogia del caos” pubblicata tra il 2008 e il 2010 da Patrick Ness e rimasta inedita in Italia. Composta anche dai romanzi “The Ask and the Answer” e “Monsters of Man”, tale trilogia unisce lo sci-fi distopico all’avventura per ragazzi, visto che il protagonista è un tredicenne che deve combattere contro il caos e la tirannide. Elementi che evidentemente hanno convinto la Lions Gate a trarre una serie cinematografica da questi libri, tentando così di replicare il grande successo di un’altra serie che unisce distopia ad avventura: “Hunger Games”. E’ quindi in arrivo un’altra saga cinematografica “mangia” box office?

La protagonista. Nel cast di “Chaos Walking” vi sarà sicuramente una delle attrici più in voga del momento: Daisy Ridley. Diventata famosa al grande pubblico l’anno scorso con “Star Wars: Il risveglio della forza”, l’interprete è ora impegnata in molteplici progetti cinematografici. Infatti, la Ridley non sarà solo nei seguiti della nuova trilogia di “Guerre stellari” e nel film “Chaos Walking” (che promette di dare il via a una nuova saga sci-fi), ma anche nel più drammatico “Ophelia”, spin-off incentrato sul famoso e sfortunato personaggio dell’”Amleto” di Shakespeare.

