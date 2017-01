Dylan Dog Color Fest 20, il trimestrale con tre nuove storie

Dylan Dog l’indagatore dell’incubo che ha appassionato generazioni di giovani lettori appassionati di mistero ed horror, l’old boy che ha conquistato ormai una innata longevità giungerà in fumetteria nel mese di febbraio con due nuovi speciali.

Con Dylan Dog Color Fest # 20 la Bonelli editore propone tre diverse narrazioni. L prima delle quali è intitolata Il buono, il brutto e la cattiva. Titolo che richiama e vuole probabilmente essere un omaggio al celebre film del 1966 diretto da Sergio Leone che vedeva tra i protagonisti Clint Eastwood alla ricerca di una immensa fortuna in oro sepolta in un cimitero. Anche nel fumetto della Bonelli, Il buono, il brutto e la cattiva, Dylan si ritrova in un cimitero in una caccia all’uomo dai risvolti misteriosi. La sceneggiatura è stata scritta da Alessandro Crippa mentre le illustrazioni sono state curate da Christopher Possenti con le colorazioni di Fabio D'Auria.

La seconda storia propone una narrazione dal titolo Ballando con uno sconosciuto. Anche in questo caso il titolo richiama un famoso film del 1985 ispirato ad Ruth Ellis, ultima donna criminale ad essere morta per impiccagione in Inghilterra. Nel fumetto invece l’ambientazione è quella di un liceo dai corridoi infestati dal una giovane ragazza. La sceneggiatura della storia comics è stata scritta da Barbara Baraldi, con le illustrazioni di Nives Manara e le colorazioni di Sergio Algozzino.

Vittime e carnefici è la terza narrazione che propone Dylan alle presse con una donna demone, illustrata da Cristina Mormile per le colorazioni di Sergio Algozzino e sceneggiata da Roberto Recchioni.

Dylan Dog Color Fest 20 uscirà il prossimo 8 febbraio 2017. Mentre a fine febbraio è atteso anche il quadrimestrale Maxi Dylan Dog n. 29.

