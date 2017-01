La La Land, 'la scena iniziale è un momento iconico': intervista all'attrice del film Candice Coke

La La Land è il film attualmente nelle sale, diretto da Damien Chazelle e con protagonisti del film Emma Stone e Ryan Gosling. Mauxa ha intervistato una delle attrici del film, Candice Coke.

D. Candice, nel film “La La Land” quale ruolo interpreti?

Candice Coke. Ho lavorato nella sequenza cantata all’inizio, quella del ballo: esco da un’auto e danzo con un collega. È un momento iconico perché niente di simile è mai stato girato in questo modo prima d’ora. Si tratta di una ripresa estremamente lunga.

D. La scena è molto complicata. Come l’avete realizzata?

C. C. È stata molto difficile, dovendo imparare prima la canzone e poi la coreografia, girare in una location diversa che poi sarebbe apparsa come l’autostrada.

D. Lo sfondo quindi è stata aggiunta in seguito.

C. C. Sì, poi la macchina da presa ha dovuto imparare il nostro movimento e tenerne traccia, il tutto a 32 gradi. Poi abbiamo girato il fine settimana successivo con i tempi necessari, a partire dalle 03:30 di notte.

D. Damien Chazelle vi ha aiutato?

C. C. Damien era molto alla mano, con tutto il cast e aperto e presente. Anche se le circostanze per le riprese erano difficili, mi ha fatto più di piacere fare parte di questo film.

D. Hai lavorato anche al film “Once Upon a Time in Venice” che uscirà nel 2017. Ci puoi raccontare qualcosa del progetto?

C. C. Non vedo l’ora che sia distribuito “Once Upon a Time in Venice”. Ho il ruolo di una gallerista d'arte che è di fronte alla location personaggio interpretato da Thomas Middleditch, nella Silicon valley. Egli è a caccia di alcune informazioni il suo capo, interessato da Bruce Willis e abbiamo un divertente momento di imbarazzo.

D. Hai lavorato a diverse serie televisive come “Bones”, “Il tempo della nostra vita”, “Scrubs”. Come si adatta la recitazione?

C. C. Sono due stili molto diversi di recitazione, ma il mio obiettivo è quello di lavorare in una serie via cavo, dove le vibrazioni si fondo insieme.

D. È vero che viaggi spesso in Italia?

C. C. Sì, vengo spesso in Italia e amo la cultura e la lingua. Ho anche visto molti spettacoli televisivi mente ero lì.

D. Allora hai anche un film preferito italiano?

C. C. Di sicuro amo i film di Fellini e “Le notti di Cabiria” è uno dei miei preferiti.

D. La vita della protagonista di “La La Land” si dimena tra audizioni. Qual è la tua giornata tipo?

C. C. Posso confermare che passo la maggior parte dei miei giorni ormai tra audizioni e la creazione di modi diversi per proporsi. Ho anche degli hobbies, come imparare a suonare il basso. Per ilr esto amo viaggiare, come hai detto, stare con i miei amici e andare agli spettacoli. Così mi piace trascorrere il mio tempo. La vita è un dono così ho intenzione di rendere tutti i giorni emozionanti.

