La La Land, il regista Damien Chazelle conferma di essersi ispirato ad un film yakuza

Nelle immagini che mostriamo ci sono l’attore Ryan Gosling e il regista Damien Chazelle nell’anteprima in Giappone del film "La La Land". Come buon auspicio i due hanno aperto un barile di sake (leggi la recensione del film).

Il film uscirà in Giappone il 24 febbraio 2017. Il regista Chazelle ha anche confermato l’incredulità per le 14 nomination ottenute agli Oscar: "È stato un po' uno shock ed è stato un grande onore - ha detto Chazelle - Ryan e io eravamo nello stesso albergo in cui abbiamo ricevuto la notizia, così abbiamo potuto festeggiare con lo champagne”.

Gosling ha confermato la potenza di collaborare ad un progetto comune: “È una fortuna che molte persone siano riconosciute in questo modo in un film - ha detto - perché nella maggior parte dei casi solo poche persone sono individuate. Quindi vedere conosciuto il lavoro di così tanti nostri collaboratori ha reso tutto ancora più speciale”.

Sui riferimento del film, Chazelle ha detto che potrebbe avere preso in prestito qualcosa da un film yakuza giapponese del 1960: “Si tratta di ‘Tokyo Drifter’ di Seijun Suzuki, e il tipo generale di film che rappresenta. Le sue cornici super wide e da pop-art, con molti colori, riappaiono nel mio musical, ma senza le pistole”. Il film “Tokyo Drifter” racconta del capo di un clan che assolda alcuni tra killer professionisti del Giappone per eliminare il rivale: unisce anche anche elementi del cinema surrealista.

Chazelle e Gosling anche partecipato alla cerimonia rituale e incrinato aperto un barile di sake in legno, sperando per il successo del film in Giappone.

