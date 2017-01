La La Land, immagini dell'anteprima in Cina del film con Ryan Gosling e Damien Chazelle

La La Land sarà distribuito in Cina il 14 febbraio 2017: nelle immagini che mostriamo ci sono Ryan Gosling e il regista Damien Chazelle mentre firmano la locandina con i fan (leggi la recensione del film).

L’uscita del film in Cina è complicata dal fatto che il musical non ha una tradizione consolidata: così le strategie di marketing spingeranno il messaggio sulla storia d’amore, evidenziando gli elementi di love-story e confrontandoli con il film “Titanic" (1997), risultata la pellicola di maggiore incasso della Cina per anni.

Joy Pictures Inc., che ha acquistato i diritti di distribuzione del film in Cina dalla Lions Gate Entertainment Corp., ha confermato che aumenterà il marketing del film fuori Pechino e Shanghai, in cui i film occidentali tendono ad avere un maggiore appeal.

Alle operazioni di marketing aiuta il fatto che uno dei partner finanziari della Lions Gate su "La La Land" è la TIK Films, di proprietà della cinese China’s Hunan TV & Broadcast Intermediary Co. L’uscita nel giorno di San Valentino non è casuale, dal momento che l’obiettivo è veicolare il film - sui social e nei target giovane - come “date-night experience".

© Riproduzione riservata