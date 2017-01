Il primo giorno della mia vita, il nuovo misterioso film di Paolo Genovese

Si chiamerà “Il primo giorno della mia vita”, sarà una “dramedy”, e le riprese inizieranno a New York questa primavera: questo è quanto sappiamo finora riguardo al nuovo film di Paolo Genovese. Stando allo stesso regista, l’obiettivo principale sarà celebrare “la bellezza della vita”.

L’autore romano ha ammesso apertamente di avere attacchi di “ansia da prestazione” all’idea di rimettersi al lavoro dopo il successo travolgente e per certi versi inaspettato di “Perfetti sconosciuti”. Con oltre 16 milioni di euro guadagnati al botteghino, il film si è rivelato il secondo miglior incasso del 2016 per il cinema italiano dopo il “Quo vado” di Checco Zalone, ed è riuscito perfino a portarsi a casa due David di Donatello (Miglior film e Miglior sceneggiatura). La formula si è rivelata così riuscita e convincente che la Medusa Film (produttrice e distributrice della pellicola) ha ricevuto richieste dei diritti per un remake da tutto il mondo, dalla Francia agli Stati Uniti.

“Sono strafelice del successo di 'Perfetti sconosciuti' perché è inaspettato e perché le commedie non sempre incontrano i favori della critica, vincono premi e vengono esportati. I produttori mi avevano chiesto di bissare questo successo con la realizzazione di eventuali seguiti cinematografici, serie televisive, web series, tracce per filoni pubblicitari. Ma non mi interessava fossilizzarmi in un filone così preciso", ha dichiarato Genovese all’ultima edizione del Giffoni Film Festival. Il regista insomma non sembra affatto intenzionato ad adagiarsi sugli allori, e vorrebbe anzi sfruttare il successo riscosso per riuscire a portare avanti progetti più coraggiosi: “[…] dopo certi numeri, qualunque cosa io porti oggi a un produttore mi dice di sì. Proprio per questo farò qualcosa di rischioso, fuori dagli schemi”.

Come abbiamo già detto, non è facile capire a quale risultato porteranno queste ambizioni, visto che per ora abbiamo solo un titolo, “Il primo giorno della mia vita”. Genovese ha comunque anticipato che non sarà un’opera amaramente cinica come “Perfetti sconosciuti”, e che anzi cercherà di esaltare la bellezza della vita, anche come reazione a un periodo storico particolarmente buio e incerto.

Nel frattempo, il regista romano ha sceneggiato il prossimo film di Gabriele Muccino, prodotto da Leone Film Group. Genovese sarà anche il produttore artistico e lo sceneggiatore della serie tv ispirata ad “Immaturi”. Il telefilm, diretto da Rolando Ravello e articolato in otto puntate, andrà in onda su Mediaset, e racconterà la storia di alcuni personaggi (per metà gli stessi del film, per metà nuovi) alla prese con l'anno della maturità. Tra i sogni nel cassetto, Genovese ha confessato di avere anche un film per adolescenti, un sogno che diventerà realtà solo se e quando avrà “l’idea giusta”.

