La La Land, nuovo video del film musical 'Segui la scaletta' 27/01/2017 15:34 "La La Land" è il film con Emma Stone e Ryan Gosling. Una nuova clip di “La La Land” è stata pubblicata su YouTube (leggi la recensione del film). Si tratta della conversazione tra il jazzista Sebastien (Ryan Gosling) e il proprietario del ristorante Bill (J.K. Simmons). “Grazie di avermi chiamato. Sappi che hai davanti a me un uomo diverso - dice Sebastien a Bill - felice di essere qui e che non ti darà problemi”. “E che si atterrà alla scaletta”, specifica Bill. Nelle fasi successive del film le cose cambieranno per Sebastien il quale s’innamora di Mia (Emma Stone), aspirante attrice. I due condividono anche aspirazioni, incoraggiamenti e delusioni. Il film è diretto da Damiene Chazelle. © Riproduzione riservata

