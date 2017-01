Scream Queens, seconda stagione: cambia l'ambientazione della serie tv 27/01/2017 12:15 La seconda stagione della serie televisiva "Scream Queens" va in onda su Fox dal 27 gennaio 2017. La seconda stagione di "Scream Queens" debutta su Fox il 27 gennaio 2017. Nei nuovi episodi l'ambientazione della trama si sposta da un campus universitario a un ospedale. La rettrice Cathy Munsch (Jamie Lee Curtis) si è affermata come scrittrice femminista e ha acquistato una struttura ospedaliera per accogliervi casi eccezionalmente rari. Le tre Chanel, studentesse di medicina, lavorano come infermiere ma la loro esistenza è turbata da un'inquietante presenza che si aggira per i corridoi dell'edificio. La serie televisiva è connotata da una continua alternanza tra horror e commedia. Tra le interpreti principali ci Emma Roberts (Chanel), Abigal Bresilin (Libby), Billie Lourd (Sadie). © Riproduzione riservata

