Graphic Novel March, pluripremiata dalla American Library Association

L’American Library Association ad inizio di questa settimana ha voluto premiare i migliori libri del 2016. La graphic novel March ha ricevuto diversi premi tra cui quello per il miglior libro illustrato per ragazzi. March è stata considerata un’opera che potrebbe influire sulla formazione giovanile ed è stata premiata per la saggistica espressa, relativamente alle tematiche trattate. Premi che hanno riguardato anche la sceneggiatura e le illustrazioni del fumetto, ultimo capitolo dell’omonima serie comics. La graphic novel è stata realizzata da John Lewis, Andrew Aydin, e Nate Powell con l’intenzioni di portare a conoscenza dei più giovani uno spaccato importante della storia.

La graphic novel March è solo l’ultimo capitolo, terzo volume, di una serie che ha come trama la lotta per i diritti civili sullo sfondo di quelle passioni giovanili che hanno dato vita al sogno di poter cambiare il mondo.

John Lewis ha ricevuto il premio Coretta Scott King, moglie di Martin Luther King, impegnata a proseguire la lotta per la pace e per i diritti civili del marito. Lews è un membro del congresso impegnato nella difesa dei diritti civili, con March ha voluto realizzare un libro per ragazzi, per portare a conoscenza della popolazione più giovane la lotta per la pace e la fratellanza che scosse non solo l’America.

Inoltre March è stato insignito anche del miglior libro divulgativo o informativo con l’attribuzione del Robert F. Sibert. Si tratta della prima graphic novel che riceve l’onore d’essere premiata con questo riconoscimento.

La graphic novel March che oltre ai citati premi ha ricevuto anche il favore della critica è stata pubblicata a partire dal settembre dello scorso 2016.

