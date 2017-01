Sanremo 2017, intervista a Francesco Guasti: 'ogni canzone va di pari passo a ciò che vivi'

La sessantasettesima edizione del Festival della Canzone Italiana di Sanremo va in onda su Rai 1 dal 7 all'11 febbraio 2016.

Francesco Guasti è uno degli otto artisti in gara nella sezione Nuove Proposte.

D: Com’è nata la canzone "Universo"?

R: E’ nata dalla delusione dell’anno scorso alla finale per accedere al Festival di Sanremo. Amarezza, e delusione che per qualche giorno mi hanno bloccato :la Famiglia e la Musica mi hanno aiutato a rimettermi in piedi e a capire che quello che in quel momento sembrava il buio, era, in realtà, una opportunità per crescere e capire qualcosa di me. Al pianoforte è nata ,così ,Universo.

D: “Sono stato da entrambe le parti consapevole ed incosciente”, cosa si vuole intendere con questa frase?

R: Universo descrive una crescita attraverso le difficoltà: stare da entrambe le parti significa aver fatto un percorso, aver affrontato prima con incoscienza gli ostacoli, poi con la consapevolezza che errori e cadute sono sulla nostra strada per farci superare i nostri limiti. Oggi ne sono consapevole e sono qui per gridare forte che non ci dobbiamo mai arrendere. Mai.

D: L’esperienza in un talent show come “The Voice” nel team di Piero Pelù cosa ti ha insegnato?

R: Mi ha insegnato a tenere con più grinta un palco e a credere in me stesso,

D: Hai partecipato al Marbella “Starlight Festival” con Bryan Adams e Enrique Iglesias, che ricordo hai di quella esperienza?

R: Tanti ricordi: la gente, l’entusiasmo, il palco stratosferico,i professionisti immensi e la loro semplicità.

D: Nel 2014 e nel 2015 sei stato tra i finalisti di Sanremo Giovani. Nel 2017 sei in gara nella sezione Nuove proposte. Cosa è cambiato di te e della tua musica in questi due anni?

R: E’ cambiato il mio modo di vedere ed osservare quello che mi circonda, è cambiato il mio atteggiamento davanti alle difficoltà, è cambiato il mio rapporto con Francesco, di riflesso anche la Musica e le parole hanno preso forme diverse. Ogni canzone va di pari passo a ciò che vivi: l’unico denominatore comune rimane la mia Anima e quella, ancora oggi, vuole continuare a dare un messaggio. Oggi è quello della speranza.

