Sanremo 2017, la scenografia: l'Ariston come una 'suggestiva Music-Hall'

È stata presentata la scenografia della sessantasettesima edizione del Festival della Canzone Italiana di Sanremo, in programma al Teatro Ariston dal 7 all'11 febbraio 2016.

Disegnata da Riccardo Bocchini, è stata descritta con due parole: Pop Up.

Lo spunto è giunto da un pop up realizzato con un cartoncino ed una fustella. "Da questo oggetto nasce l'idea per la nuova scena di Sanremo 2017: una linea continua, un segno progettuale che vuole trasformare il teatro Ariston in una suggestiva Music-Hall" - spiega lo scenografo - "un segno planimetrico che dia un continuum progettuale tra palco e platea. L'idea è quella di rappresentare lo spazio scenico come un grande pop up, visto da angolazioni diverse, che si trasforma in un gioco progettuale del tutto originale dove la scenografia si unisce alla grafica e alla tecnologia”.

