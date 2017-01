Emma, il nuovo film drammatico romantico con Valeria Golino e Cristiana Capotondi

Il progetto. “Emma” è un film drammatico romantico coprodotto da Italia, Francia e Svizzera, diretto da Silvio Soldini (“Pane e tulipani”) e interpretato da Valeria Golino (“La vita possibile”), Adriano Giannini (“Ho ucciso Napoleone”) e Cristiana Capotondi (“7 minuti”). Durate all’incirca sette settimane, le riprese dell’opera sono iniziate a Roma lo scorso settembre e attualmente il lavoro è in fase di postproduzione. Tempistiche che fanno prevedere per quest’anno l’uscita nelle sale italiane del film in questione.

Trama. A circa sette anni di distanza da “Cosa voglio di più”, Silvio Soldini torna a raccontare una passionale e tormentata storia d’amore: “Emma” vede come protagonista Teo (Adriano Giannini), un pubblicitario in carriera dal passato infelice che attualmente si divide tra la propria fidanzata e la propria amante. La sua vita cambierà quando conoscerà Emma (Valeria Golino) una donna cieca ma energica e intraprendente, della quale l’uomo s’innamorerà perdutamente. Tra i due nascerà una complicata love story che travolgerà l’esistenza di entrambi.

Il regista. A dirigere “Emma” sarà Silvio Soldini, autore italiano con una lunga carriera alle spalle, attraversata sia da commedie garbate (vedi “Pane e tulipani”) sia da film drammatici e intimisti, come sembra essere anche questa sua ultima fatica. Soldini, oltre a girare opere di finzione, realizza anche alcuni documentari, di cui l’ultimo è uscito proprio lo scorso settembre e s’intitola “Il fiume ha sempre ragione”, ed è incentrato sui tipografi Alberto Casiraghy e Josef Weiss. “Emma” rappresenta dunque il ritorno alla fiction per il cineasta milanese cinque anni dopo la commedia “Il comandante e la cicogna”.

Le protagoniste. Nonostante che in “Emma” il ruolo della protagonista sia affidato a Valeria Golino, pare che anche Cristiana Capotondi abbia un ruolo importante, anche se non è stato ancora precisato quale (probabilmente la fidanzata o l’amante di Teo). Quello di Soldini, non è però l’unico progetto in cui le due attrici sono impegnate: infatti, Valeria Golino sta lavorando anche al sequel de “Il ragazzo invisibile” di Gabriele Salvatores, mentre la Capotondi sarà nel cast di “Nome di donna” di Marco Tullio Giordana e in quello “Mun – Metti una notte” di Cosimo Messeri.

© Riproduzione riservata