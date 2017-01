The Leftovers, il primo video della terza stagione

La terza e ultima stagione di "The Leftovers" debutta su HBO il 16 aprile 2017.

Nel video first look pubblicato sul canale YouTube dell'emittente statunitense, i protagonisti della serie televisiva rivolgono lo sguardo verso il cielo dove compare la scritta "The end is near" ("La fine è vicina").

La fiction rappresenta l'adattamento televisivo dell'omonimo romanzo scritto da Tom Perrotta.

