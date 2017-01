Dance Dance Dance, sesta puntata: esibizione singola per tutti i protagonisti del talent show

Nella sesta puntata di "Dance Dance Dance", in onda su FoxLife il 25 gennaio 2017, tutti i protagonisti si esibiscono singolarmente: Clara Alonso in "Baby One More Time" di Britney Spears, Diego Dominguez in "What Do You Mean?"di Justin Bieber, Raniero Monaco di Lapio in "You Rock My World" di Michael Jackson, Beatrice Olla in "Umbrella" di Rihanna. Claudia Gerini in "Crazy in Love" di Beyoncè, Max Vado in "Jailhouse Rock" di Elvis Presley, Tania Cagnotto in "Dance With Somebody" di Whitney Houston e Giovanni Tocci in "U Can't Touch This" di MC Hammer.

La coppia che ottiene il punteggio più basso non si esibisce nel prossimo appuntamento con il programma televisivo ma va direttamente al Dance Off nell'ottava puntata.

L'edizione italiana del talent show è condotta da Andrea Delogu e Diego Passoni. La giuria è composta da Vanessa Incontrada, Luca Tommassini e Timor Steffens.

