Marvel Comics nuova serie a fumetti per Elektra

Marvel Comics prosegue con la rinnovazione ed il ringiovanimento di alcuni personaggi che hanno maggiormente attratto i suoi lettori. Proseguendo questa linea editoriale, il prossimo febbraio verrà lanciata la serie comics riguardante il personaggio di Elektra. Nato dal genio di Frank Miller il personaggio di Elektra ha subito diverse evoluzioni fino a questo nuovo capitolo scritto da Matt Owens ed illustrato da Alec Morgan.

La trama di Elektra #1 vede la protagonista ormai fuori dai giochi. Volutamente al riparo e lontana dalla violenza che aveva caratterizzato la sua esistenza. Rifugiatasi a Las Vegas con la speranza che la sua esistenza venga da tutti dimenticata e vivere la sua vita in pace lontano dagli eccessi di un tempo. Spesso quando si cerca di dimenticare il passato è questo che ti viene a cercare. Presto tornerà ad abbracciare quel vortice di violenza propria dell’essere una ninja assassina soprattutto quando c'è una nuova minaccia che l’ha presa di mira, un nuovo criminale la vuole scovare.

Tormentata per aver perso sua madre cresciuta dal padre che si spostava continuamente come ambasciatore Elektra il personaggio comics è apparso anche al cinema al fianco di Daredevil nell’omonimo film del 2003 nel quale venne fatto morire. Successivamente risorto in Elektra del 2005 ed entrambe i lungometraggi interpretato dall’attrice texana Jennifer Garner.

Marvel Comics lancerà la nuova serie Elektra # 1, a partire dal prossimo 22 febbraio 2017. Alec Morgan che ha illustrato i disegni del primo numero ha già collaborato con la Marvel per il comics Captain America Special #1. Mentre Matt Owens è alla sua prima sceneggiatura di un comics, in precedenza ha partecipato alla realizzazione delle narrazioni televisive di Luke Cage e Agent of S.h.i.e.l.d.

