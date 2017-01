Il Presidente dell’Academy Cheryl Boone Isaacs, con gli altri membri della commissione hanno annunciato i candidati ai Premi Oscar 2017.

Le nomination per il migliore film sono andate ad “Arrival” (anche per la regia di Denis Villeneuve), “Fences” (“Barriere”), “Hacksaw Ridge” (per la regia di Mel Gibson), "Hell or High Water”, “Hidden Figures” (“Il diritto di contare”), “La La Land” (per la regia di Damien Chazelle), “Lion”, “Manchester by the Sea” (per la regia di Kenneth Lonergan) e “Moonlight” (per la regia di Barry Jenkins).

Per i documentari c’è l’italiano "Fire at Sea” (“Fuocoammare”) di Gianfranco Rosi, “I Am Not Your Negro”, "Life, Animated”, "O.J.: Made in America”, “13th”.

Per gli attori protagonisti sono in lizza Denzel Washington, Casey Affleck, Andrew Garfield, Ryan Gosling e Viggo Mortensen. Per le attrici Isabelle Huppert, Ruth Negga, Natalie Portman, Emma Stone, Meryl Streep.

Per gli attori non protagonisti Mahershala Ali, Jeff Bridges, Lucas Hedges, Dev Patel e Michael Shannon. Per le attrici non protagoniste Viola Davis, Naomie Harris, Nicole Kidman, Octavia Spencer e Michelle Williams.

Per il Miglior film in lingua straniera c’è "Land of Mine" (Danimarca), "A Man Called Ove" (Svezia), “"The Salesman" (Iran), “"Tanna" (Australia) e "Toni Erdmann” (Germania).

