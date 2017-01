Justice League of America Killer Frost Rebirth, la nuova vita di Caitlin Snow

Killer Frost è nata come una giovane scienziata dei laboratori Star che risponde al nome di Caitlin Snow, apparsa tra i protagonisti della serie Tv The Flash ed interpretata dall’attrice statunitense Danielle Panabaker. DC Comics rilancia il personaggio come protagonista nella serie Justice League of America, scritta da Jody Houser e Steve Orlando, illustrata da Mirka Andolfo.

Personaggio creato da Dan Jurgens come uno dei cattivi più affascinanti dell’universo DC ed affiliata alla Suicide Squad oltre che alla Secret Society of Super-Villains. La trama di Justice League of America Killer Frost Rebirth, pone Caitlin Snow davanti alle scelte prospettatele da

Amanda Waller, capo del progetto segreto che ha portato alla formazione della Justice League of America. Killer Frost potrebbe avere la possibilità di entrare a far parte del gruppo di antieroi ed appartenere alla Justice League, tutto dipenderà da lei e dal volere di Amanda che renderà la scelta di Caitlin più difficile del previsto.

Justice League of America Killer Frost Rebirth è stato scritto da Steve Orlando che ha realizzato alcuni fumetti DC tra cui Justice League of America: Vixen Rebirth #1 e Supergirl Rebirth #1. Alla sceneggiatura del fumetto ha partecipato anche Jody Houser che ha collaborato alla realizzazione di Justice League of America: Vixen Rebirth. Mentre le illustrazioni sono curate da Mirka Andolfo che ha realizzato la serie di DC Comics: Bombshells.

Justice League of America Killer Frost Rebirth uscira in America in questi il 25 gennaio mentre si attendono l’evoluzione che il personaggio di Caitlin Snow potrebbe avere nelle trame di The Flash.

