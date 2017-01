Serie TV più viste negli USA: 'NCIS' torna al comando della classifica 23/01/2017 20:12 La classifica delle serie televisive più viste negli Stati Uniti dal 16 al 22 gennaio 2017. La classifica settimanale delle serie televisive più viste negli Stati Uniti torna a sorridere al police procedural "NCIS", che con 15.49 milioni di spettatori torna ad occupare la prima posizione. "The Big Bang Theory" sale al secondo posto con 15.15 milioni di spettatori. La decima stagione della sitcom ha debuttato sulla piattaforma streaming Infinity il 10 gennaio 2017. Con 11.11 milioni di spettatori, la serie televisiva "Bull" ottiene nuovamente il terzo posto. © Riproduzione riservata

Luigi Spezzi Scritto da Home





Galleria fotografica

Altri articoli Home

Serie TV / News Riverdale, una serie tv sulla vivacità adolescenziale La serie televisiva "Riverdale" debutta sul network statunitense The CW il 26 gennaio 2017, dal giorno successivo è resa disponibile sulla piattaforma streaming Netflix. Sviluppata da Roberto Aguirre-Sacasa, trasporta sul piccolo schermo le vicende di Archie Andrews, protagonista della serie a fumetti pubblicata da Archie Comics. La trama&n...

Serie TV / News Sanremo 2017, il Dopofestival: novità nel cast artistico Nella sessantasettesima edizione del Festival della Canzone Italiana di Sanremo, in onda su Rai 1 dal 7 all'11 febbraio 2016, si rinnova l'appuntamento con il Dopofestival. Sanremo 2017, i cantanti in gara Al termine di ciascuna delle cinque serate delle kermesse, va in onda lo show condotto da Nicola Savino e dalla Gialappa's Band, in...

Serie TV / News Feed the Beast, recensione del primo episodio della serie tv Abbiamo guardato il primo episodio di "Feed the Beast", basata sulla serie televisiva danese "Bankerot". La fiction sviluppata da Clyde Phillips alterna il fascino del mondo della cucina a dinamiche narrative tipicamente crime. L'ambito culinario è comparso in più occasioni nella serialità italiana, spesso unito ai toni della ...

Serie TV / News Killing Reagan, recensione del film tv Il film tv intitolato "Killing Reagan" racconta i momenti antecedenti e successivi all'attentato a Ronald Reagan, avvenuto a Washington il 30 marzo 1981. Basato sul libro "Killing Reagan: The Violent Assault That Changed a Presidency" di Bill O'Reilly, offre un'attenta rappresentazione delle conseguenze scaturite dal tentato assassinio del quarant...