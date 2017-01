Film più visti della settimana in USA: "Split" è record d'incasso

Al secondo posto giunge “ xXx: The Return of Xander Cage ” della Paramount: la storia di Xander Cage appassionato di sport estremi e creduto morto da tempo incassa 20.000.000 di dollari. Al terzo posto scende “Hidden Figures” (“ Il diritto di contare ”), della 20th Century Fox, sulla storia della matematica afroamericana Katherine Johnson che aiuta la NASA nella corsa allo spazio incassa (84.238.751 dollari).

Galleria fotografica

Altri articoli Home

Funne - le ragazze che sognavano il mare è il film documentario di Katia Bernardi in questi giorni nelle sale. La storia segue dodici ottantenni che abitano in un paese di montagna delle Dolomiti e che non hanno mai visto il mare. Così in occasione del ventennale di un circolo di pensionati si decide di avviare una raccolta fondi per ...