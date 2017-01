I supereroi dimenticati delle serie tv, l'oblio da "Shazam!" a "The Tick"

Nel complesso mondo delle trasposizioni televisive dei supereroi nei fumetti ci sono esempi di prodotti davvero ben riusciti che mantengono vivo l'interesse dei fan anche a decenni di distanza dall'esordio; basti pensare al celebre "Batman" degli anni sessanta nel quale Adam West e Burt Ward combattevano il crimine in stile exploitation a suon di pugni con le scritte "push" e "sbang" in bella evidenza, oppure alla "Wonder Woman" impersonata da Lynda Carter che è diventata un simbolo di emancipazione femminile. Vi sono, però, anche numerosi esempi di serie tv che non hanno retto altrettanto bene all'incedere del tempo.

Dal 1975 e per tre stagioni la Filmation ha prodotto "Shazam!", una serie tv basata sull'omonimo fumetto della DC nel quale un giovane in grado di trasformarsi in Captain Marvel semplicemente gridando "Shazam!" gira in lungo e in largo gli Stati Uniti su una Dodge insieme al suo guardiano "Mentor", interpretato da Les Tremayne, al fine di riparare alle ingiustizie. Lo show andava in onda insieme al telefilm "The Secrets of Isis", dove la protagonista Andrea Thomas, interpretata da Joanna Cameron, vive la propria vita di normale studentessa salvo trasformarsi nella divinità egizia Iside ogni qual volta si palesa una crisi che non può essere risolta da un mortale. Nessun superpotere ha però potuto impedire la cancellazione di entrambe le serie entro la terza stagione, probabilmente perché entrambe le serie erano troppo legate all'estetica sbarazzina e ingenua degli anni settanta e, terminato il periodo di euforia iniziale, hanno perso verve.

Un discorso diverso va fatto per le innumerevoli trasposizioni del supereroe per eccellenza, Superman: se il personaggio in sé non conosce decadenza, alcuni telefilm fra i numerosi ispiratisi non hanno lasciato un'impronta indelebile. In pochi ricordano il giovane "Superboy" del 1988 oppure "Lois & Clark - Le nuove avventure di Superman" del 1993, nel quale veniva messo in evidenza il lato emotivo e fragile del supereroe. Entrambe le serie tv sono state interrotte alla quarta stagione e oggi sono cadute nel dimenticatoio a differenza di altre sullo stesso personaggio, come nel caso di "Smallville".

"The Tick", lanciato nel 2001 dalla Fox e cancellato dopo i nove episodi della prima stagione, è la prova che a volte neanche l'ironia è sufficiente per attirare l'attenzione; Tick, interpretato da Patrick Warburton, è infatti la parodia di un supereroe fuggito da un ospedale psichiatrico. La critica accolse bene la recitazione istrionica di Warburton, ma il grande pubblico rimase tiepido convincendo la Fox a troncare prematuramente la collaborazione.

