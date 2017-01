Comics Black Screen, nuova graphic novel fantascientifica e psicologica 23/01/2017 10:00 Shockdom pubblica Black Screen realizzata da Lucio Staiano, Giuseppe Andreozzi e Giovanni Fubi Black Screen promette di avvincere il lettore appassionato di ambientazioni fantascientifiche e legato a trame futuristiche nelle quali la prevedibilità del prossimo destino che attende le persone s’incastra nella trama ed agisce come propulsore di un racconto che, come comunicato dall’editore, propone un volo nelle profondità della psiche umana ponendo quesiti reconditi sullìesistenza. La trama del fumetto proposto dalla Shockdom, Black Screen, vede Garret O’Daniel ideatore dell’algoritmo che può prevedere il futuro, permettendo di realizzare una strumentazione di alta tecnologia dal nome emblematico: Spoiler! Quando Frank si vede recapitare la rivelazione del giorno della propria morte comincia a chiedersi se ciò sia inevitabile o se c’è la possibilità di modificare il futuro cambiando il destino che sembra già scritto. I due incroceranno i destini di Brian che tramite una backdoor vede i destini di tutti e Amanda che ha perso la sua famiglia in un incidente. BlackScreen propone tematiche esistenziali relative alla disponibilità di tempo di cui ognuno può giovarsi, nonostante le paure recondite che emergono circa la fine che attende i protagonisti. Disponibile in fumetteria e libreria dal 22 Gennaio. Lucio Staiano è stato l’ideatore del soggetto relativo alla graphic novel Black Screen nonché fondatore della casa editrice di fumetti Shockdom. La narrazione è stata invece sceneggiata da Giuseppe Andreozzi mentre le illustrazioni del comics sono state curate da Giovanni Fubi. © Riproduzione riservata

Cristiano Capotosti Scritto da Home





Galleria fotografica

Altri articoli Home

Comics & Games Marvel Comics nuova serie a fumetti: The Unstoppable Wasp Marvel Comics continua la linea di rinnovazione già intrapresa con il lancio di alcuni personaggi di spessore del suo variegato universo a fumetti. Molte sono infatti le nuove serie comics già lanciate nel corso del 2016 e solo a partire dallo scorso dicembre sono state pubblicate alcune nuove serie come Gamora, Hawkeye e Captain Marv...

Comics & Games Nintendo Switch, anteprima nuova console Nintendo Nintendo Switch è la nuova console casalinga e portatile di Nintendo, un ibrido innovativo in ambito videoludico, che unisce il classico intrattenimento da salotto con l’indole portatile della casa giapponese. Il successo planetario di Nintendo DS e 3DS, unito al fallimento di Wii U, ha persuaso la casa di Kyoto ad unire i due mercati,...

Comics & Games Diabolik nuovo albo, Visto da lontano Diabolik compie cinquantacinque anni o almeno tanti ne sono passati da quando le sorelle Giussani hanno dato vita all’intramontabile criminale gentiluomo che negli anni è stato affiancato dalla inseparabile complice e compagna Eva Kant.Nel 2017, in occasione di detta ricorrenza Astorina ripropone un albo commissionato e già real...

Comics & Games / Super Heroes Recensione Descender vol.3 Singolarità, il fumetto di Jeff Lemire pubblicato dalla Bao Publishing Descender vol.3, è arrivato in tutte le fumetterie italiane solo due giorni fa con il nuovo volume della saga fantascientifica scritta da Jeff Lemire e disegnata da Dustin Nguyen. Questo fumetto pubblicato dalla casa editrice Bao Publishing ha una cadenza semestrale, nel corso del 2016 sono stati pubblicati i primi due volumi. La bellissima ...

Comics & Games DC Comics nuova serie: The Odyssey of the Amazons Amazzone, principessa e guerriera Wonder Woman è stata ed è tutt’ora uno dei personaggi più noti nel mondo dei fumetti, nata come ambasciatrice di pace. Approdata ultimamente al cinema ed interpretata da Gal Gadot che ha vestito splendidamente i panni dell’amazzone Diana Prince in Batman v Superman: Dawn of Justice....

Comics & Games FIFA 17 Team Of The Year, per PS4 e Xbox One: la squadra dell'anno FIFA 17 Team Of The Year rappresenta l’abituale appuntamento di inizio anno con il videogioco sviluppato da Electronic Arts, che espande la modalità più giocata e apprezzata della serie, FIFA Ultimate Team. Il titolo calcistico, re di vendite nel settore sportivo, spinge forte da quasi un decennio su contenuti e licenze, portand...

Comics & Games Mondadori Comics pubblica il ritratto a fumetti Castro Fidel Castro si è presentato al mondo come l’uomo che si oppose al regime cubano istaurato dal dittatore Batista, salvo poi diventare egli stesso diventare un repressore dei diritti del popolo cubano. Era il 1959 quando Castro, laureatosi in giurisprudenza e giovane avvocato oltre ad aspirante politico, guidò il movimento rivolu...