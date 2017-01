Wilson, nuove immagini del film commedia 22/01/2017 17:16 Al Sundance Film Festival è stato presentato il film "Wilson". Nuove immagini sono stata diffuse del film commedia “Wilson”, in occasione del Sundance Film Festival dove è stato presentato. Nelle foto ci sono momenti del backstage, nonché quelli con Wilson e la moglie Pippi. La trama segue la vicenda di Wilson (Woody Harrelson), misantropo di mezza età, solitario, nevrotico. Torna insieme alla ex moglie Pippi (Laura Dern) e inaspettatamente scopre di avere anche una figlia adolescente (Isabella Amara) che non ha mai incontrato. Con la modalità scandalosa e contorta che lo contraddistingue cerca di costruire un rapporto con lei. Il film è tratto dalla graphic novel “Eightball” di Daniel Clowes. La regia è di Craig Johnson. © Riproduzione riservata

