Suburbicon, il nuovo film di George Clooney è una commedia nera scritta dai fratelli Coen

Il progetto. “Suburbicon” è il nuovo film diretto da George Clooney, che per questa sua ultima fatica si avvale di sceneggiatori importanti come i fratelli Coen e di una squadra di attori ricca di star, come Oscar Isaac, Matt Damon, Julianne Moore e Josh Brolin. L’opera è una commedia nera ambientata negli anni Cinquanta e racconta di gruppo di persone che rispecchiano umoristicamente i lati migliori e peggiori della natura umana. A essere al centro della trama sarà una famiglia che vivrà una vicenda fatta di vendetta, violenza e ricatto. La distribuzione nelle sale del film è prevista per quest’anno.

Clooney regista. Noto al grande pubblico soprattutto come attore e come sex symbol, negli ultimi anni George Clooney si è cimentato anche nella regia cinematografica, dirigendo sia opere civilmente impegnate come “Good Night, and Good Luck” (con il quale ha sfiorato l’Oscar e il Leone d’Oro a Venezia) e “Le idi di marzo”, sia film più leggeri e umoristici, quali “In amore niente regole”, omaggio alla commedia classica hollywoodiana. La sua ultima fatica da regista risale a circa tre anni fa con “Monument’s Man”, che però è stato un fiasco tanto di critica quanto di pubblico. “Suburbicon” sarà il suo sesto film.

Clooney-Coen: una fruttuosa collaborazione. “Suburbicon” vede lavorare insieme George Clooney e i fratelli Coen, con il primo in veste di regista e i secondi in quello di sceneggiatori. E anche se questa è la prima volta in cui i due fratelli scrivono il copione di un’opera del divo statunitense, in realtà i tre hanno più volte collaborato. Infatti, Clooney ha recitato in diversi film scritti e diretti da Joel & Ethan Coen, prendendo parte soprattutto alle loro opere più ironiche e leggere, come per esempio “Fratello, dove sei?”, “Prima ti sposo, poi ti rovino” e “Ave, Cesare!”.

I Coen sceneggiatori. I film diretti da Joel & Ethan Coen non sono celebri soltanto per le scelte stilistiche dei due autori, ma anche e soprattutto per le loro sceneggiature caustiche e spesso ironiche, scritte sempre dai due fratelli, che per i loro script hanno vinto ben due Oscar (per “Fargo” e “Non è un paese per vecchi”). I Coen non hanno scritto però solo gli script dei loro film, ma sono stati gli autori di copioni poi diretti da altri. E se “Suburbicon” di George Clooney è l’ultimo di questi casi, vanno citati anche “Unbroken” di Angelina Jolie e “Il ponte delle spie” di Steven Spielberg.

