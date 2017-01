Recensione Vita da Commessa edito da BeccoGiallo racconto autobiografico di Laura Tanfani

Vita da Commessa è il libro tratto dal divertente blog di Laura Tanfani pubblicato dalla casa editrice BeccoGiallo. Il racconto ironico della vita quotidiana di chi si trova dall’altra parte del bancone e che ci presenta una variopinta quantità di clienti che solo chi ha fatto questo lavoro può capire di cosa si parla. Il libro è tratto dal blog dell’autrice che viene seguito da oltre 70.000 persone e che nel tempo ha avuto un grandissimo successo.

La trama è un resoconto delle tante avventure quotidiane che i commessi dei negozi di abbigliamento sono costretti a vivere. In modo divertente e con una nota di sarcasmo troviamo spiegati punto per punto ogni sorta di cliente che può entrate in un qualsiasi negozio. Passiamo dagli indecisi ai puntigliosi, fino ad arrivare ai caotici che non mancano di provare quasi tutti gli articoli presenti in negozio, fino al fatidico cliente che arriva cinque minuti prima della chiusa del negozio.

Questo libro è un racconto divertente della vita quotidiana di una commessa di un negozio di abbigliamento, tra clienti di ogni genere e tipo, tra chi vorrebbe il capo d’abbigliamento inesistente a quelli che non si decidono mai se acquistare oppure no. L’autrice Laura Tanfani compila degli elenchi dei clienti peggiori e migliori che si potrebbero avere in negozio e in questi elenchi si trova vemente di tutto, e solo chi ha lavoro in pubblico può capire a cosa si riferisce. Il libro è tratto dal blog dell’autrice che conta più 70.000 followers dove quasi ogni giorno scrive aneddoti e storie al limite dell’assurdo.

Tra le pagine di questo racconto troviamo aneddoti divertenti, ma anche i momenti peggiori per una commessa, per esempio il momento dei saldi. Come racconta l’autrice si inizia con il Black Friday per poi passare al tremendo mese di dicembre dove ti ritrovi a passare ogni minuto della vita in negozio per gli acquisti natalizi, per poi arrivare all’orribile mese di gennaio quando iniziano i saldi. Alla fine del libro però l’autrice racconta anche i lati positivi del suo lavoro, insomma non è tutto da buttare tranne la propria sanità mentale.

L’autrice di “Vita da Commessa” è Laura Tanfani classe ’88 nata a Chiaravalle, laureata in Design e Discipline della moda, dal 2012 lavora come commessa in un grande negozio d’abbigliamento. Dalla sua vita quotidiana ha preso spunto per il blog che poi è diventato anche una pagina Facebook e un account su Instagram e Snapchat. Inoltre la colorazione digitale del libro è a cura di Sara Antonellini classe ’91 diplomata alla scuola di Fumetto, Sceneggiatura e Colorazione Digitale della Scuola Internazionale di Comics di Torino. È la Art Director del collettivo Potpourri Comics ed ha disegnato diversi fumetti per la casa editrice BeccoGiallo nel corso degli ultimi quattro anni.

