Assassinio sull'Orient Express, Willem Dafoe nel cast del nuovo film dedicato a Poirot

Il nuovo adattamento di “Assassinio sull’Orient Express”, diretto da Kenneth Branagh, è una realtà sempre più vicina. Dopo una serie di incidenti di percorso, tra cui la rinuncia al progetto di Angelina Jolie, la produzione del film sembra procedere a gonfie vele. La maggior parte del cast è già stata annunciata tra settembre e ottobre dello scorso anno, ma continuano comunque ad aggiungersi nomi interessanti. A novembre abbiamo saputo del coinvolgimento di Penélope Cruz, mentre è di questi giorni la notizia che anche Willem Dafoe avrà una parte in questo promettente remake.

Questo nuovo “Assassinio sull’Orient Express” arriva a 43 anni di distanza dall’adattamento di Sidney Lumet, in cui il ruolo dell’investigatore belga Hercule Poirot era affidato ad Albert Finney. Accanto a Finney c’erano alcuni tra i nomi più prestigiosi dello star system di allora, tra cui Lauren Bacall, Ingrid Bergman, Jacqueline Bisset, Colin Blakely, Sean Connery, John Gielgud, Anthony Perkins, Vanessa Redgrave, e Michael York. Il film di Lumet è stato un successo sia commerciale che di critica, guadagnandosi 6 nomination agli Oscar e facendo vincere a Bergman la sua terza statuetta.

Stando alla testata “Deadline”, Willem Dafoe interpreterà un detective in incognito di nome Gerard Hardman. Nel romanzo di Agatha Christie non compare mai un personaggio con questo nome, ma forse si tratta di una rielaborazione di Cyrus Hardman, un investigatore privato che nella storia originale era tra i passeggeri del famigerato Orient Express. Vedremo se tra i due personaggi ci saranno differenze sostanziali, a parte il nome di battesimo, ma in ogni caso è probabile che Hardman sarà tra i sospettati presi in esame da Poirot in seguito all’omicidio che muove tutta la storia.

Willem Dafoe è un vero e proprio veterano di Hollywood, un’icona con 40 anni di carriera alle spalle e una filmografia sterminata in cui troviamo, tra gli altri titoli, “Platoon”, “Il paziente inglese”, “L’ultima tentazione di Cristo” di Martin Scorsese, “Mississippi Burning – Le radici dell’odio”, “L’ombra del vampiro” e il primo “Spider-Man” diretto da Sam Raimi. Prossimamente lo vedremo in “The Great Wall” al fianco di Matt Damon, e nel ruolo di Vulko sia in “Aquaman” che in “Justice League”; presterà inoltre la voce al demone Ryuk nell’adattamento live-action del famoso manga “Death Note”.

Kenneth Branagh promette che questo “Assassinio sull’Orient Express” sarà il più fedele possibile al romanzo originale, pubblicato per la prima volta nel 1934. Oltre a dirigere la pellicola, Branagh interpreterà anche il ruolo del protagonista, ovvero Poirot. Il cast stellare include Johnny Depp (Ratchett); Michelle Pfeiffer (la signora Hubbard); Judi Dench (la principessa Dragomiroff); Josh Gad (Hector MacQueen); Daisy Ridley (Mary Debenham); Leslie Odom Jr. (il dottor Constantine); Derek Jacobi (Edward Masterman); Michael Peña (Marquez); Marwan Kenzari (Pierre Michel); Tom Bateman (M. Bouc); Lucy Boynton (la contessa Andrenyi). Non si sa ancora quale personaggio interpreterà Penélope Cruz.

“Assassinio sull’Orient Express” uscirà in America il 22 novembre del 2017.

