Riverdale, una serie tv sulla vivacità adolescenziale

La serie televisiva "Riverdale" debutta sul network statunitense The CW il 26 gennaio 2017, dal giorno successivo è resa disponibile sulla piattaforma streaming Netflix.

Sviluppata da Roberto Aguirre-Sacasa, trasporta sul piccolo schermo le vicende di Archie Andrews, protagonista della serie a fumetti pubblicata da Archie Comics. La trama racconta la sua movimentata età adolescenziale e si colloca in un'ambientazione prettamente teen drama. Nel corso degli episodi la narrazione acquista un carattere ancora più coinvolgente grazie allo sviluppo di un'intrigante atmosfera mystery.

Prodotta da Warner Bros. Television, CBS Television Studios in associazione con Berlanti Productions, la serie televisiva offre una nuova rappresentazione delle turbolenze emotive della gioventù e pone il protagonista principale al centro di un contesto sentimentale, la cui complessità è data dalla sua attrazione rivolta nei confronti di due ragazze diverse, la quieta e classica ragazza della porta accanto Betty Cooper e la ricca e viziata Veronica Lodge.

Ambientata nell'immaginaria città di Riverdale, la fiction concede spazio anche agli altri personaggi della serie a fumetti, tra cui l’antagonista di Archie, Reggie Mantie e il suo miglior amico, Jughead Jones. I personaggi, ognuno dei quali si distingue per precise peculiarità comportamentali, hanno ispirato anche il film tv "Archie: To Riverdale and Back Again" (1990).

Le modalità con cui la produzione seriale ha esplorato il tempo dell'adolescenza hanno permesso al giovane pubblico di affezionarsi facilmente a protagonisti e storie di forte impatto emotivo come quelle raccontate in "Dawson's Creek" e "The O.C.".

Archie è apparso per la prima volta nel 1941 all’interno del n. 22 di Pep Comics. I tratti distintivi del personaggio sono i capelli rossi e le lentiggini, caratteristiche che identificano il vivace ragazzo insieme alle sue numerose passioni, dalle auto allo sport.

L'extended trailer è stato pubblicato il 22 dicembre 2016 sul canale Youtube The CW Television Network e attualmente vanta più di 260 mila visualizzazioni. Le sequenze trasmettono immediatamente l'alternanza tra tipiche dinamiche adolescenziali e una crescente trama misteriosa.

L'interprete principale di "Riverdale" è l'attore australiano KJ Apa, il quale partecipa anche al film "Qua la zampa!" (Titolo originale: "A Dog's Purpose") diretto da Lasse Hallström e nelle sale cinematografiche italiane dal 19 gennaio 2017. Nel cast artistico della serie televisiva sono presenti anche Lili Reinhart (Betty Cooper) e Camila Mendes (Veronica Lodge).

© Riproduzione riservata