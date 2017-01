24, la serie di Jack Bauer ha cambiato la tv con il suo stile narrativo e lo split screen

"24" è stata probabilmente la serie tv a sfondo spionaggistico e complottistico che è piaciuta di più, dall'alto dei suoi 192 episodi in otto stagioni; la creatura di Joel Surnow and Robert Cochran è andata in onda dal 2001 al 2010 sulla Fox con protagonista Kiefer Sutherland nei panni dell'agente anti terrorismo Jack Bauer ma si deve aggiungere il film tv "24: Redemption" del 2008, i dodici episodi di "24: Live Another Day" del 2014 e l'atteso spin-off "24: Legacy", la cui messa in onda è prevista per il 5 febbraio prossimo, subito dopo il Super Bowl. Si tratta di una serie tv che ha fatto breccia nel grande pubblico e ha riscosso un successo notevole, aggiudicandosi fra l'altro il Best Drama Series at the Golden Globe nel 2003 per la miglior serie drammatica e numerosi Emmy Awards nel corso degli anni.

"24" è stato una sorta di spartiacque per le serie tv di spionaggio, contribuendo a ridefinire gli standard di prodotto televisivo di qualità e di storia capace di mantenere alta l'attenzione degli spettatori. L'elemento fondante è stata l'intuizione di svolgere la trama in tempo reale, costruendo ogni stagione come se fosse un singolo giorno e ogni episodio come una singola ora, con tanto di orologio digitale a lato dello schermo. La vita di Jack Bauer, almeno da un punto di vista cronologico, ha dunque assunto un livello di realtà precedentemente mai raggiunto e questo, per lo spettatore del 2001, è stato percepito come una novità assoluta. Naturalmente la produzione si è trovata di fronte a sfide di livello arduo per questo, ma ha saputo farne fronte in modo soddisfacente, introducendo anche la tecnica dello "split screen" ovvero dello schermo spaccato in più parti per seguire contemporaneamente le vicende di più personaggi. Kiefer Sutherland ha saputo dare un'aura di cupezza interiore e gravità al proprio personaggio che era l'x factor per tenere l'audience incollato al divano.

Kiefer Sutherland, celebre volto di Jack Bauer, proviene da una famiglia profondamente impegnata nella recitazione e quasi tutti i suoi parenti svolgono la medesima professione. Attualmente, l'attore è impegnato nelle riprese di "Designated Survivor" dove interpreta il ruolo del Presidente. In ambito cinematografico, è noto per film come "Linea mortale", "Melancholia" e "Zoolander 2".

Mancano solo due settimane all'esordio dell'atteso spin-off "24: Legacy" con Corey Hawkins nei panni di Eric Carter, un eroe militare che dopo aver ucciso il jihadista Sheik Ibrahim Bin-Khalid torna negli States per evitare un terribile attentato terroristico. Gli sceneggiatori inizialmente non avevano pensato ad Hawkins, il cui ultimo ruolo importante era stato il Dr. Dre in "Straight Outta Compton", ma sono rimasti folgorati all'improvviso. Il nuovo cast vede la presenza, oltre al protagonista, di Jimmy Smits già in "L.A. Law" nel ruolo di un senatore candidato alla presidenza e di Miranda Otto di "Homeland" come boss della CTU.

