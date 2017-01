Sanremo 2017, il Dopofestival: novità nel cast artistico

Nella sessantasettesima edizione del Festival della Canzone Italiana di Sanremo, in onda su Rai 1 dal 7 all'11 febbraio 2016, si rinnova l'appuntamento con il Dopofestival.

Sanremo 2017, i cantanti in gara

Al termine di ciascuna delle cinque serate delle kermesse, va in onda lo show condotto da Nicola Savino e dalla Gialappa's Band, in diretta da Villa Ormond. Come da tradizione, il programma ripropone alcuni dei momenti più significativi del festival e crea un confronto tra i cantanti in gara e i giornalisti.

Il cast artistico dell'edizione 2017 del Dopofestival è arricchito dalla presenza del comico Ubaldo Pantani e la band residente guidata dal maestro Vittorio Cosma.

