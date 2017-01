Vertigo Comics nuova miniserie a fumetti, Savage Things

Vertigo comics e DC Comics hanno annunciato l’imminente pubblicazione di una miniserie a fumetti d’azione, dal titolo Savage Things. In questa serie che sarà proposta dal prossimo marzo l’editore statunitense propone la commistione di due generi editoriali, l’horror e lo spionaggio.

La trama della nuova serie comics Savage Things narra di un organizzazione segreta legata ad ambienti governativi volta a formare giovani spie. Venticinque anni prima alcuni bambini vennero addestrati come portatori di disordini ed eliminatori dei nemici dei loro governi. Un arma umana che risulterà difficile da controllare e che dovrebbe essere eliminata ma qualcosa non va per il verso giusto. La pace sociale ed i segreti governativi sono in pericoli così verrà chiamato l’unico uomo che ha le potenzialità di risolvere la questione, Abel.

Savage Things è una miniserie comics di otto episodi divisa in altrettanti albi che verra pubblicata negli Stati Uniti a partire dai primi giorni del prossimo marzo 2017. Scritta dallo sceneggiatore Justin Jordan (The Legacy of Luther Strode) ed illustrato dal disegnatore Ibrahim Moustafa (High Crimes).

Justin Jordan, come si legge nel sito della Vertigo Comics, è appassionato di narrazioni thriller e di spionaggio unite al genere horror ed in questa nuova serie ha voluto mettere il lettore difronte ad una situazione destabilizzante, quelle di persone brillanti allenate sin da bambini a generare il caos e a diffondere la paura. Anche Ibrahim Moustafa rivela d’essere un fan di film come James Bond film, The Bourne Identity e ammette che anche nella miniserie Savage Things c’è un elevato livello d’intrighi.

