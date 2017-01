Carlo Verdone, il nuovo film sarà una tragicommedia sulla convivenza

Carlo Verdone ha annunciato con queste parole il suo prossimo progetto: “Il mio nuovo film sarà corale ed esplorerà le fragilità e le debolezze della convivenza ai nostri tempi”. La dichiarazione risale allo scorso giugno, ed è stata rilasciata dall’attore e regista romano in vista di “Alberto il grande! - I due amici: Sordi e Scola”, una rassegna dedicata appunto ad Alberto Sordi ed Ettore Scola nell’ambito della quale sono stati proiettati i film più importanti nati dal sodalizio tra questi due pilastri del cinema italiano ( “Lo scapolo”, “Un americano a Roma”, “Riusciranno i nostri eroi”, solo per ricordarne alcuni). Verdone ha confermato che vestirà, come al solito, sia i panni di interprete che di regista, e che il film sarà prodotto da Aurelio De Laurentiis. “Il titolo non c'è ancora. Le riprese cominceranno alla fine di febbraio 2017 e il film, dato il suo impianto corale, rappresenterà una sfida molto impegnativa”, ha proseguito Verdone. All’epoca di queste dichiarazioni, la sceneggiatura (a cui collaborano anche Pasquale Plastino e Paola Mannini) era ancora in fase di stesura.

Nei mesi trascorsi da queste parole, Carlo Verdone non ha fornito altri dettagli sul suo nuovo film. Interrogato riguardo al cast, l’autore ha risposto di non avere ancora dei nomi sicuri da annunciare, ma ha aggiunto di aver “pensato ai migliori dello star system nazionale. Darò spazio a molti giovani. Non a caso quelli a cui ho pensato lavorano tutti come matti, spero che si rendano liberi per le mie date. Nel film ogni coppia rappresenterà un problema diverso e lo affronterà a modo suo. Verrà fuori un mosaico della realtà in cui molti, ridendo, potranno identificarsi”.

Verdone affronta questo nuovo progetto reduce dal successo della sua commedia “L'abbiamo fatta grossa”, in cui recitava al fianco di un altra icona della comicità italiana, Antonio Albanese (il film è valso il Premio Manfredi, nell’ambito dei Nastri d’argento, a entrambi gli attori). “L'abbiamo fatta grossa” è stata la pellicola più vista nel weekend in cui è uscita, con un incasso record di oltre 3 milioni di euro, e in totale è riuscito a portare a casa 7 milioni e mezzo.

