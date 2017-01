Marvel Comics nuova serie a fumetti: The Unstoppable Wasp 18/01/2017 10:00 The Unstoppable Wasp è la nuova serie comics della Marvel scritta da Jeremy Whitley ed illustrata da Elsa Charretier Marvel Comics continua la linea di rinnovazione già intrapresa con il lancio di alcuni personaggi di spessore del suo variegato universo a fumetti. Molte sono infatti le nuove serie comics già lanciate nel corso del 2016 e solo a partire dallo scorso dicembre sono state pubblicate alcune nuove serie come Gamora, Hawkeye e Captain Marvel, tutti personaggi femminili di grande impatto che vanno ad arricchire il mondo dei fumetti. The Unstoppable Wasp è una nuova mini seria che va a rafforzare la linea editoriale già intrapresa dall’editore statunitense in cerca di personaggi femminile di spessore che possa avvicinare maggiormente avvicinare i fan alle storie proposte. La trama di The Unstoppable Wasp vede una giovane ragazza che cerca di cambiar vita. Nadia Pym è la figlia di Hank in arte Ant-Man, ha vissuto parte della sua adolescenza reclusa, osservando il mondo senza mai entrarci davvero, distaccata ed immersa nella sua esperienza di giovane scienziata un po’ goffa. Ora è determinata a recuperare il tempo perduto, scoprire il mondo ed ottenere la cittadinanza americana. The Unstoppable Wasp è scritto da Jeremy Whitley che ha partecipato alla realizzazione di All-New X-Men #1.1, Civil War II: Choosing Sides e All-New, All-Different Avengers #14. Mentre le illustrazioni della nuove serie sono curate da Elsa Charretier. The Unstoppable Wasp è stato pubblicato dalla Marvel Comics a partire dagli inizi di gennaio per il pubblico americano. © Riproduzione riservata

