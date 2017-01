Raw, nuove immagini del film horror sul cannibalismo

Nuove immagini di “Raw” sono state diffuse, il film horror di Julia Ducournau.

Nelle immagini la protagonista Justine (Garance Marillier) entra nella nuova scuola, poi lei viene immessa in un rito in cui deve mangiare carne. In altre scene assaggia con voracità della carne cruda presa dal frigorifero, infine è a letto con un ragazzo mentre gli addenta un polso.

La storia è quella di una ragazza vegetariana che va in una scuola per diventare veterinario: qui subisce un rituale di nonnismo, e deve assaggiare della carne. Il desiderio di carne comincia a crescere in lei.

Il film uscirà negli Stati Uniti il 10 marzo 2017.

