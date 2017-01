Serie TV più viste negli USA: primo posto per la dramedy 'This Is Us'

"This Is Us" conquista la prima posizione della classifica settimanale delle serie televisive più viste negli Stati Uniti. L'undicesimo episodio della dramedy creata da Dan Fogelman, intitolato "The Right Thing to Do" e diretto da Timothy Busfield, ha registrato 10.48 milioni di spettatori.

Il secondo posto è occupato da "Blue Bloods". Il dodicesimo episodio della settima stagione, intitolato "Not Fade Away" e diretto da Robert Harmon, è stato visto da 10.34 milioni di spettatori.

La sitcom "The Big Bang Theory" scivola alla terza posizione (10.26 milioni di spettatori).

