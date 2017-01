Film più visti della settimana in USA: 'Il diritto di contare' resta primo seguito da 'La La Land'

Il box office dei film più visti negli Stati Uniti dal 13 al 15 gennaio 2017 vede al primo posto “Hidden Figures” (“Il diritto di contare”) della 20th Century Fox: la storia è quella della matematica afroamericana Katherine Johnson che con le colleghe coadiuva la NASA nella corsa allo spazio. L’incasso totale è di 54.833.100 di dollari.

Al secondo posto sorge “La La Land” della Lionsgate, dopo la vittoria ai Golden Globes: Sebastian e l'aspirante attrice Mia s’innamorano a Los Angeles tra difficoltà economiche e sogni: incassa in totale 74.081.569 di dollari. Al terzo posto resta la Universal con “Sing” (233.026.490 di dollari), con la storia di un impresario teatrale che riunisce vari animali per un un talent musicale.

Al quarto posto scende “Rogue One: A Star Wars Story” con 498.850.734 di dollari: Jyn Erso e i suoi compagni combattono l’Impero e la formazione della Morte Nera. Al quinto posto entra la novità “The Bye Bye Man” della STX Entertainement: la vicenda di tre studenti di college che entrano in una vecchia casa e sono braccati dall’entità soprannaturale The Bye Bye incassa 13.378.000 di dollari.

