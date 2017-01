Un passo dal cielo, intervista a Nathalie Rapti Gomez: 'i ruoli forti sono i miei preferiti'

La quarta stagione di "Un passo dal cielo" debutta su Rai 1 il 17 gennaio 2017.

Abbiamo intervistato l'attrice Nathalie Rapti Gomez, la quale partecipa alla seconda puntata e interpreta un ruolo da antagonista.

D: Che caratteristiche possiede il tuo personaggio?

R: Il mio personaggio si chiama Pam. Fa parte di una banda di narcotrafficanti italiani e come potete imaginare è una dinamica e violenta. Mi sono divertita tantissimo perché i ruoli forti sono i miei preferiti. Pam ha anche un lato, morbido e sentimentale legato a suo figlio. E quando un ruolo forte fa emergere un lato più buono e umano, per me è molto affascinante da vedere e ancor di più da interpretare.

D: Con quali aggettivi descriveresti la serie? La guardavi anche prima di entrare a far parte del cast?

R: Questa nuova stagione avrà uno stile più moderno e dinamico rispetto alle stagioni precedenti.

La serie mi aveva sempre colpito per i bellissimi luoghi in montagna in qui era ambientata. Mi piace molto la natura e girare delle scene in mezzo ai boschi è stato meraviglioso.

D: "Un passo dal cielo" contiene elementi tipici del giallo, cosa pensi di questo genere narrativo? Come lo hai scoperto? Con la tv, il cinema o i libri?

R: Il giallo riesce a coinvolgermi in maniera piacevole e credo di averlo scoperto addirittura tramite i cartoni animati che mi vedevo da piccolissima.

D: Lo scorso dicembre hai pubblicato una foto sulla tua pagina Facebook in veste di DJ, com'è nata questa tua passione?

R: Amo la musica di tutti i generi. Mio padre mi svegliava e mi addormentava spesso mettendo della musica. Poi per conto mio l'ho sempre ricercata molto e mi diverto sia ad ascoltarla che a condividerla. Mi piace anche molto ballare. Volevo suonare come DJ da adolescente ma ai miei genitori non sembrava una cosa appropriata per una ragazza di quella età. Quindi in realtà sono andata a ripescare una mia vecchia passione. Adesso mi diverto suonando durante vari eventi legati alla moda. Quest'ultimo è stato un evento natalizio della Rolex.

D: Stai lavorando ad altri progetti televisivi o cinematografici?

R: Per il momento sto aspettando con grande curiosità l'uscita di due film internazionali in qui ho partecipato. Uno si chiama Black Butterfly, ed è anche questo un giallo. In questo film recito con Antonio Banderas e Jonathan Rhys Meyers interpretando una ragazza di provincia USA. Invece l'altro film si chiama Titanium White dove ho recitato con Piotr Adamczyk interpretando uno ruolo punk.

