I bastardi di Pizzofalcone, la terza puntata tra oscuri e complessi intrighi

Nel nuovo episodio l'ispettore Giuseppe Lojacono e gli altri protagonisti sono impegnati a indagare su un complesso caso. Una cameriera è rinvenuta cadavere in una cantina di un condominio di Pizzofalcone. Gli indizi lasciano presumere che a compiere il delitto sia stato il marito della donna. Nel corso dell'episodio i sospetti deviano su altre due persone in stretto contatto con l'assassinata.

Nella terza serata della sessantasettesima edizione del Festival della Canzone Italiana di Sanremo, in onda su Rai 1 il 9 febbraio 2017, i cantanti in gara reinterpretano brani che hanno segnato la storia della della musica italiana. Queste le cover dei 22 Campioni: Al Bano con "Pregherò", Bianca Atzei con "Con il nastro rosa",&nb...

Abbiamo guardato il primo episodio di "The Magicians", adattamento televisivo dell'omonimo libro di Lev Grossman. La fiction esplora l'ambito della magia tramite un racconto che esula dal mondo reale ed è ambientato all'interno di una fantomatica scuola, all'interno della quale i protagonisti scoprono come utilizzare le proprie capaci...

I primi due episodi della decima stagione di "The Big Bang Theory", intitolati "La congettura coniugale" e "La miniaturizzazione militare", sono disponibili sulla piattaforma streaming Infinity dal 10 gennaio 2017. Creata da Chuck Lorre e Bill Prady, l'acclamata sitcom racconta le vicende di quattro ragazzi che lavorano al California In...

La sitcom "The Big Bang Theory" ritorna ad occupare la prima posizione della classifica settimanale delle serie televisive più viste negli Stati Uniti. Il dodicesimo episodio della decima stagione, intitolato "The Holiday Summation" e diretto da Mark Cendrowski, ha registrato 16.80 milioni di spettatori. Il police procedural "NCIS" sc...

Le serie tv fanno discutere anche per le rispettive sigle iniziali, in origine soltanto un jingle di pochi secondi e oggi in alcuni casi delle vere e proprie opere nell'opera. In questo articolo ne citerò dieci tra le maggiori per musica, immagini e l'impatto sull'immaginario collettivo. Come dimenticare allora l'intro di "Ai confini della r...