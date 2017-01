Kyle XY, recensione del primo episodio della serie tv

La serie televisiva "Kyle XY" propone un racconto che combina aspetti fantascientifici con inclinazioni propriamente teen drama.

La trama è incentrata su un personaggio dall'identità misteriosa e dotato di strabilianti peculiarità. "La mia è una nascita fuori dal comune", la frase pronunciata dal protagonista inaugura la scena iniziale ambientata in un fitto bosco.

Un ragazzo si sveglia, è nudo e sdraiato a terra. I suoi occhi si abituano alla luce e la sua mente è confusa. Il giovane si alza in piedi, scruta la realtà circostante e ne resta affascinato. Si avvicina un serpente a sonagli e tenta di morderlo, lo neutralizza con destrezza per poi liberarlo.

"Non conoscevo ciò che stavo guardando, immagini, suoni e sensazioni erano per me sconosciute". La voce narrante del ragazzo guida lo spettatore all'interno della sua storia. Mentre cammina per il bosco e intravede una città, dalla sua riflessione emerge un pensiero negativo rivolto verso il comportamento degli esseri umani: "Ogni specie nasce con degli istinti che trovano un equilibrio con la natura. Ogni specie eccetto quella di cui faccio parte".

Senza indosso alcun vestito, il ragazzo giunge in città destando un inevitabile scalpore, pertanto viene arrestato e rinchiuso all'interno di un istituto che ospita altri ragazzi problematici. Non comprende il linguaggio e da significato solamente ai gesti degli altri. Resta solo ma la trama presenta un personaggio di fondamentale importanza per il protagonista e per il suo destino, la terapeuta Nicole Trager. Quest'ultima si reca nell'istituto e resta impressionata dal giovane, che oltre ad avere un comportamento fuori dalla norma non possiede un ombelico.

La donna decide di ospitare a casa sua il ragazzo, a cui viene dato un nome, Kyle. L'iniziale reazione di suo marito Stephen e dei suoi figli, Lori e Josh, è di diffidenza verso la diversità dello sconosciuto, anch'egli percepisce che la sua presenza mette le persone l’una contro l’altra.

Nel primo episodio Kyle assapora la realtà degli essere umani, scopre emozioni e sensazioni, sia fisiche che mentali. È suggestivo il suo primo contatto con la musica, che avviene quando avverte il suono di un pianoforte suonato da una ragazza e ne resta incantato, “era in parte matematica e in parte euforia”.

Percorrendo una linea narrativa di base fantascientifica, espressa sia dalle origini sconosciute di Kyle che dalle sue incredibili doti, la serie televisiva sviluppa la tematica della "mancanza di memoria", causa di un bisogno di conoscenza.

La comparsa improvvisa di un personaggio misterioso, privo di indumenti, avviene anche in "Blindspot", serie statunitense dove la protagonista è Kurt Weller, interpretata da Jaimie Alexander. La donna è trovata nuda a Times Square e non possiede alcun ricordo. L'esigenza di cercare informazioni su se stessi è un aspetto principale di "Legends", spy thriller basato sull’omonimo romanzo di Robert Littell, in cui il personaggio di Martin Odum, sa di essere ricercato per un reato che non ha commesso ma non ricorda la sua identità.

In “Kyle XY”, il protagonista è intenzionato a far luce sulla sua provenienza. La purezza emotiva espressa dal personaggio principale della serie televisiva affascina i componenti della famiglia di Nicole, la quale decide di aiutarlo.

La prima stagione di "Kyle XY" è disponibile sulla piattaforma streaming TIMvision.

© Riproduzione riservata