Intervista all'autore e disegnatore di comic Karl Kesel: 'Harley Quinn è un personaggio esplosivo'

Mauxa ha intervistato l’autore di comic Karl Kesel, che ha lavorato a molte serie della DC Comics, da Superman a Batman, fino ad Harley Quinn: fu lui a portare il personaggio nei comic con Terry Dodson nel 2001. Per la Marvel ha lavorato a Daredevil . Di recente ha lavorato alla serie della Dynamite ”Battlestar Galactica: Gods & Monsters”. Lo studio di cui è socio - Periscope Studio - realizza comic sia di personaggi famosi che nuovi, come “The New Deal”, “Bandette”, “The Fox”.

D. Il tuo recente lavoro è ”Battlestar Galactica: Gods and Monsters". Ci puoi raccontare il comic?

Karl Kesel. “Battlestar Galactica: Gods and Monsters” è un insieme di fumetti ambientato nel mondo della recente serie televisiva “Battlestar Galactica”. Nel fumetto, Gaius Baltar decide di ricostruire il Cylon Centurion dopo essere stato danneggiato in varie parti a causa di una battaglia. C'è un’atmosfera da Frankenstein. Naturalmente una volta che il Centurion è attivo e operativo, la domanda è: da che parte sarà il Cylon, dagli esseri umani o no? Speriamo che la storia mantenga la suspence fino alla fine.

D. Spesso nei forum discutere le differenze tra Batman e Superman. Tu hai scritto “The Adventures of Superman” e “Batman and Superman: World's Finest”. C'è un aspetto che vorresti modificare o inserire nella storia attuale di Superman?

K. K. Non ho letto i comic di Superman o Batman negli anni, ad eccezione del grande lavoro di Grant Morrison su “All-Star Superman” e ”Batman Incorporated”: entrambi mi sono piaciuti. Quindi davvero non posso parlare di quello che potrei fare in modo diverso su entrambi. Da quello che ho capito, Dan Jurgens sta gestendo uno dei libri di Superman, e posso dire con certezza che sta facendo il tipo di Superman che mi sarebbe piaciuto.

D. Aggiungeresti o toglierti qualcosa dal mito di Batman?

K. K. Per quanto riguarda Batman io ho due opinioni. Amo la stripped-down, la versione a livello base del personaggio che abbiamo visto con Franck Miller, ”Batman Year One”, forse la più perfetta miniserie a fumetto. Ma ho anche una profonda passione per lo stravagante Batman degli anni ’50, in cui Grant Morrison ha così brillantemente re-immaginato ”Batman Incorporated”. Entrambe le versioni sono del tutto valide.

D. Tra i personaggi femminili attualmente lanciati qual è il migliore?

K. K. Dopo aver scritto la prima serie, ho una profonda passione per Harley Quinn. Credo che sia il primo grande carattere esplosivo nei fumetti, dopo Wolverine. Penso anche che Wonder Woman sia pronta a divenire un personaggio completo, in parte grazie al film in uscita.

D. C’è un personaggio femminile non ancora lanciato che ritieni sia interessante?

K. K. Ci sono un certo numero di grandi personaggi femminili nei fumetti in questi giorni: Capitan Marvel, Ms. Marvel, Rachel Rising di Terry Moore, Pretty Deadly. L'elenco potrebbe continuare. E non avreste potuto farmi questa domanda dieci anni fa...

D. Come realizzare il comic, partendo da una storia o un disegno?

K. K. Di solito inizio con un'idea di qualche tipo. Questo potrebbe essere una scena o l'immagine che si crea nella mia testa e mi incuriosisce. Oppure uno schizzo che ho fatto di un nuovo personaggio, o aggeggio o ambiente. Può essere una notizia che ho letto, o una parte di storia si essa. Qualcosa deve catturare la mia attenzione, così la mia mente comincia a girare, guardare da tutti i lati, allungando il dettaglio in direzioni diverse. Prima o poi, se si tratta di una buona idea e se perdura allora scatta qualcosa. Ho avuto una sola idea che ho cercato di realizzare per un paio decenni, fino a quando qualcosa è emerse grazie a delle notizie lette... e subito tutti i pezzi hanno preso forma. A questo punto comincio a vedere l'idea come parte di qualcosa di molto più grande, e ancora più interessante. Questo è ciò che accade quando so di avere una vera e propria storia.

D. Qual è il suo prossimo progetto?

K. K. Beh, sto per iniziare un grande lavoro commerciale che mi terrà molto occupato per la prima metà dell’anno. Ma nel mio tempo di pausa sto cercando di lavorare a ”Section Zero”, un fumetto creato con Tom Grummett iniziato nel 2000: smisi di lavorarvi per motivi personali. Si tratta di una squadra o di esperti e avventurieri che indagano il fantastico, strano e sconosciuto. Tom e io abbiamo sempre voluto pubblicare il libro, e dopo molti anni e molti vicoli ciechi sono fiducioso che abbiamo trovato un percorso che funzionerà. Dita incrociate, ”Section Zero” tornerà nel 2017.

